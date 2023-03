Winterliche Wetteraussichten für Leipzig: Schnee statt Frühling

Der März zeigt sich wieder winterlich: Der Deutsche Wetterdienst kündigt ab der Nacht von Samstag auf Sonntag leichte Schneefälle in Leipzig an. Die Prognose zum Wochenstart lässt Frühlingsgefühle vergehen:

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt ab der Nacht von Samstag auf Sonntag leichte Schneefälle in Leipzig an.

Leipzig. In den kommenden Tagen sollen in Leipzig immer wieder einige weiße Flocken vom Himmel fallen. Bereits für die Nacht von Samstag auf Sonntag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) zeitweisen Schneefall an. In den Morgenstunden sei eine dünne weiße Schicht zu erwarten, teilte DWD-Meteorologe Peter Zedler am Samstag mit. Der Schnee werde jedoch nicht liegen bleiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn während die Temperaturen in den kommenden Nächten zwischen null und wenigen Minusgraden liegen wird, soll sie tagsüber immer wieder in den Plusbereich klettern. Am Sonntag und Montag erwartet der DWD-Experte etwa fünf Grad, am Dienstag sogar bis zu sieben Grad. Mittwoch sei voraussichtlich der kühlste Tag, mit gerade einmal vier Grad.

Lesen Sie auch

Windige Böen in Leipzig am Dienstag

„Nasskalt“, fasst Zedler demnach die Leipziger Wetteraussichten der kommenden Tage zusammen. Die Sonne lasse sich entsprechend wenig blicken, viel sei da nicht „rauszuholen“. Auch der Wind spiele erst einmal keine wichtige Rolle – erst am Dienstag würden Böen von einer Windstärke zwischen sieben und acht erwartet.