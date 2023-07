Regen, Gewitter und Wolken – Wochenende in Leipzig wird grau und nass

Leipzig. Nach dem Regen am Freitag, der noch bis in die Abendstunden hinein vereinzelt auftreten kann, wird das Wetter am Wochenende in Leipzig trocken, aber auch bewölkt. In der Nacht zu Samstag kühlt es sich ab auf 12 Grad Celsius, so eine Expertin des Deutschen Wetterdienstes auf LVZ-Anfrage. Am Samstag soll es größtenteils trocken bleiben, lediglich vereinzelt kann es kurz regnen. Das Ganze bei einer dichten Wolkendecke und Höchstwerten von 25 Grad. In der Nacht zu Sonntag kühlt es sich dann wieder ab auf bis zu 15 Grad.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warmer Regen und Wind für Sonntag und Montag

Am Sonntag bleibt es weiterhin bewölkt und es kann wieder im Laufe des Tages regnen, so die Meteorologin. Gewitter würden aber ausbleiben. Besonders sei jedoch der warme Regen bei bis zu 27 Grad. Das liegt der Expertin zufolge an der warmen Luft aus dem Mittelmeerraum, die mitschwingt. Es wird also schwül. Zusätzlich solle es aber auch windig werden mit Windstärken von bis zu 50 Kilometern pro Stunde. „Das dürfte sich so anfühlen wie bei einer Autofahrt durch die Stadt mit offenem Verdeck, aber ruckartiger“, so der DWD.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Nacht zu Montag wird es wieder kühler bei bis zu 17 Grad und der Wind vom Vortag ist zum Wochenstart auch noch von der Partie. Dennoch kein Grund zu frieren – am Montag soll der wärmste Tag der kommenden Woche werden – bis zu 28 Grad stehen dann auf dem Thermometer, so die Expertin.

LVZ