Dieser Sommer ist vielen zu nass. Für andere war er schon viel zu heiß. Gibt es in Zeiten des Klimawandels überhaupt noch gutes Wetter? Ein Biologe und ein Meteorologe geben Antworten.

Leipzig. Was für eine Kälte. Und ständig regnet es. Jedenfalls fühlt es sich so an. In den Sommerferien, im Hochsommer! Seit mehr als drei Wochen hält das schon an. „Normalerweise ist das bei uns die heißeste Zeit im Jahr“, sagt Karsten Haustein über die zweite Juli- und die erste August-Hälfte. Der Meteorologe der Universität Leipzig spricht von einem ungewöhnlich lange anhaltenden Tiefdruckeinfluss. „Drei Wochen am Stück im Sommer so kalt – das ist schon sehr selten“, seufzt er. Doch dann fügt er an: „Was für ein Glück.“