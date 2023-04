Am Wochenende sollen die Temperaturen endlich über die 20-Grad-Marke klettern. Leider hält das schöne Frühlingswetter nicht so lang an, wie erhofft.

Endlich wieder ohne Jacke und Mütze durch Leipzig spazieren: Am Wochenende werden warme Temperaturen erwartet.

Temperaturen über 20 Grad: So wird das Wetter am Wochenende in Leipzig

Leipzig. Der Frühling steht vor der Tür. Am Wochenende werden warme Temperaturen von mehr als 20 Grad erwartet – das perfekte Wetter für ein Eis oder auch den ersten Grillabend der Saison.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bevor die Temperaturen am Wochenende jedoch steigen, bleibt es am Donnerstag mit 12 bis 13 Grad zunächst kühl, prognostiziert Sebastian Balders vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Tagsüber sei es größtenteils bewölkt, allerdings kämpfe sich die Sonne am Abend stellenweise durch die Wolkendecke. In der Nacht zu Freitag könne es vereinzelt Niederschlag geben, der jedoch wieder abziehe.

Frühsommer am Freitag und Samstag

Am Freitag klettern endlich die Temperaturen – auf bis zu 20 Grad, so der DWD-Experte aus Leipzig. Bei heiterem bis wolkigem Wetter und einem leichten Wind aus östlicher Richtung können sich Leipzigerinnen und Leipziger bestens auf das Frühlingswochenende in der Messestadt einstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einer kalten Nacht mit sechs Grad klettert die Anzeige auf dem Thermometer am Samstag erneut über 20 Grad. Der Samstag holt sich den Titel für den wärmsten Tag der Woche, bis zu 22 Grad warm kann es in Leipzig werden, sagt Sebastian Balders voraus. Wer diese Temperaturen nutzen möchte, um die frische Luft zu genießen, sollte dabei die Sonnencreme nicht vergessen: Bis zum Nachmittag soll es sonnig, trocken und wolkenlos bleiben. Erst zum Abend kann sich der Himmel zu ziehen, in der Nacht zu Sonntag kann es vereinzelt auch regnen. Mit etwa zehn Grad bleibt es mild.

Kalter Start in die Woche

Die lang ersehnten Frühlingstemperaturen halten jedoch nicht so lange an, wie viele sich das wünschen: Bereits am Sonntag fällt das Thermometer wieder unter die 20-Grad-Marke, ein Trend, der sich zum Wochenbeginn fortsetzt. Mit maximal 19 Grad bleibt es noch relativ warm, allerdings auch bewölkt und wechselhaft. Ab Montag heißt es wieder warm anziehen: Dort werden nach Informationen des DWD-Experten tagsüber nur knapp über zehn Grad erwartet.