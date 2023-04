Buntes Osterwetter in Leipzig: Freundlich, ungemütlich, dann strahlender Sonnenschein

Feuerwehreinsatz

Brandstiftung in Doberschütz: Rund 80 Heuballen in Flammen

Rund 80 Heuballen standen am Mittwoch in Doberschütz in Flammen. Das Feuer zog auch eine Lagerhalle in Mitleidenschaft. Wer das Heu angezündet hat – und wie, das weiß die Polizei noch nicht.