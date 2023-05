Sommerliche Temperaturen und Gewitter: Das Wetter zu Pfingsten in Leipzig

Leipzig. Wave-Gotik-Treffen (WGT), Depeche-Mode-Konzert und zahlreiche weitere Events – am langen Pfingstwochenende ist einiges los in Leipzig. Wie das Wetter in Leipzig an diesen Tagen wird, haben wir den Deutschen Wetterdienst gefragt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Im Laufe der Woche kommt ein Hochdruckgebiet, das sich bis zum Wochenende hält“, prognostiziert Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst Leipzig. Das bedeutet: Die Chancen stehen gut, dass das Pfingstwochenende in Leipzig sommerlich warm und sonnig wird.

Wetter zu Pfingsten in Leipzig: Warme Tage, kühle Nächte

Am Samstag soll es bis zu 22 Grad Celsius warm werden, am Sonntag steigen die Temperaturen sogar auf bis zu 25 Grad. Perfekte Bedingungen also für einen Ausflug ins Grüne, einen gemütlichen Grillabend oder natürlich für das WGT.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer allerdings bis spät in die Nacht unterwegs ist, sollte sich warme Kleidung mitnehmen. Denn von Samstag auf Sonntag fallen die Temperaturen: Es kühlt sich bis auf 9 Grad ab. In der Nacht zu Montag bleibt es immerhin bei 12 Grad.

Wetterprognose für den Juni

Am Pfingstmontag wird es tagsüber mit 24 Grad wieder sommerlich warm, es ziehen aber vermehrt Wolken auf. „Anfang kommender Woche nähert sich ein Tiefdruckgebiet“, sagt Hickmann. „Am Nachmittag oder Abend kann es auch zu ersten Schauern oder Gewittern kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering.“

Lesen Sie auch

Eine genaue Prognose für die ersten Junitage sei noch nicht möglich. Mit Höchstwerten von knapp über 20 Grad und einem Mix aus Sonne und Wolken soll es aber zunächst etwas kühler bleiben.

LVZ