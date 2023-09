Wetterausblick: Hitzewelle hält sich in Leipzig bis kommende Woche

Leipzig. Viel Sonnenschein, blauer Himmel und Trockenheit: Die aktuelle Woche liefert in Leipzig noch einmal hochsommerliche Gefühle. „Wir können jeden Tag eigentlich immer nur dasselbe sagen: Es wird heiß, um die 30 Grad, den ganzen Tag scheint die Sonne“, sagte Cathleen Hieckmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch. Nur ab und an könnten ein paar Quellwolken zu sehen sein. Dabei hält sich die aktuelle Lage noch bis in die kommende Woche hinein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich hat der Herbst bereits am 1. September begonnen. Dass es nun dennoch so heiß und trocken ist, liegt abgesehen von der langfristigen Klimaerwärmung an einer sogenannten Omega-Wetterlage und Hochdruckgebiet „Olenka“. Dieses ist quasi zwischen Tiefdruckengebieten im Süden und Norden Europas eingekeilt. Die Luftströmungen fließen um „Olenka“ herum – so dass auf dem Strömungsfilm eine Art griechischer Buchstabe Omega entsteht“, erklärt Hieckmann.

Lesen Sie auch

In der Folge ströme auch viel heiße Luft aus südlicher Richtung nach Mitteleuropa. Hätte es im Hochsommer eine solche Omega-Wetterlage über der Region gegeben, wären die Temperaturen nicht nur auf 30 Grad, sondern auf 35 Grad und mehr gestiegen, so die DWD-Expertin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hitze bis zum Dienstag – ab Mittwoch etwas mehr Abkühlung

Den meisten Leipzigerinnen und Leipzigern dürften 30 Grad auch über das Wochenende hinaus sicher ausreichen. Zudem bieten die Nächte mit 12 bis 13 Grad, später auch 14 bis 15 Grad immer etwas Abkühlung. „Bis einschließlich Montag hält sich die Wetterlage, am Dienstag wird es mit 27 Grad dann etwas weniger heiß. Ab Mittwoch oder Donnerstag folgt noch etwas mehr Tiefdruckeinfluss – mit Abkühlung und Niederschlägen.“

Ist es dann mit dem Spätsommer vorbei? „Offiziell sind es ab 25 Grad immer sommerliche Tage. Ich halte es für durchaus denkbar, dass die Temperaturen auch später noch darüber hinaus gehen können“, sagte Hickmann.

Aufgrund von überdurchschnittlich viel Regen Ende Juli und im August mag der Eindruck eines eher kühlen Sommers entstanden sein. Bislang gab es 2023 auch „nur“ zehn Tage mit extremer Hitze von 30 Grad und mehr. In der langjährigen Wetterbeobachtung zeigt sich das aktuelle Jahr in Leipzig dennoch erneut als ausgesprochen warm. In sechs von acht Monaten lagen die Monatsmittelwerte an der Wetterstation in Leipzig-Holzhausen über dem 50-Jahre-Schnitt (1973-2022).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Fakten aus Leipzig und Sachsen: www.lvz.de/fakten

LVZ