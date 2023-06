﻿Wetterdienst in Leipzig: Offene Tür und erste Sommer-Prognosen

Leipzig. Es gibt nicht viele Themen, über die Menschen so häufig und so leidenschaftlich diskutieren wie über das Wetter. An diesem Samstag, 10. Juni, können sie es ausgiebigst tun – beim Tag der offenen Tür, zu dem die Außenstelle des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nach Leipzig-Holzhausen einlädt. Die professionellen Wetterfrösche sind in eigener Sache ausgesprochen optimistisch: Nach ihren Vorhersagen wird der Aktionstag unter optimalen meteorologischen Bedingungen stattfinden. „Sonnenschein und Temperaturen bis 30 Grad Celsius bescheren uns einen klassischen Sommertag“, sagt Robert Scholz, der Leiter der DWD-Dependance in der Kärrnerstraße 68.

Derlei Zustände – also Tage mit 25 und mehr Grad – gab es in und um Leipzig im laufenden Jahr noch nicht allzu oft. Am 21., 22. und 31. Mai war dies der Fall, am 5., 7. und 8. Juni. „Der Sommer 2023 ist bislang mit angezogener Handbremse unterwegs“, sagt Scholz. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte es im Mai sechs, im Juni satte 20 Sommertage gegeben. „Aber ab sofort bewegen wir uns in eben diese Richtung. Die sommerlichen Temperaturen werden auf jeden Fall bis Montag anhalten“, ist der 43-Jährige überzeugt.

Geburtstagswetterkarte und noch viel mehr Wie entsteht eine Wettervorhersage? Wie war das Wetter an meinem Geburtstag? Was haben Pflanzen mit dem Wetter zu tun? Diese und viele andere Fragen beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig-Holzhausen am Samstag, 10. Juni. An diesem Tag öffnet der DWD von 10 bis15.30 Uhr die Pforten seiner Niederlassung in der Kärrnerstraße 68. Neben Führungen durch die Niederlassung und über das Messfeld mit seinen meteorologischen Sensoren und dem Einsatz von Drohnen gibt es ein umfassendes Vortragsprogramm. Die Themen reichen von „Wie entsteht eine Wettervorhersage?“ über „Atmosphärische Erscheinungen wie Leuchtende Nachtwolken oder Glorien“ bis hin zum „Klimawandel und Klimavorhersagen in Deutschland“. An einem Stand können die Gäste ihre persönliche Geburtstagswetterkarte mitnehmen. Am meteorologischen Leitstand können die aktuellen Wetterdaten aus Deutschland und Europa live verfolgt werden. Alle halbe Stunde gibt es eine Führung für 20 Personen. Auch die agrarmeteorologische Abteilung des DWD, für die Beratung der Land- und Forstwirtschaft zuständig, stellt sich vor. Wichtig: Besuchern wird empfohlen, mit Rad oder ÖPNV anzureisen.

Für alle Freunde des grünen Daumens und der gepflegten Kleingärten eine Prognose, die nur bedingt Freude macht. Denn die dank des recht regnerischen Winters und des anfangs feuchten Frühjahrs im April noch ordentlich durchnässten Böden sind der Trockenheit unterdessen wieder so nah wie der Grashalm der Mutter Erde. Die Niederschläge der vergangenen drei Tage waren da lediglich Tröpfchen auf heiße Steine. Auch wenn von Dienstag- bis Mittwochmorgen gefühlt einiges vom Himmel fiel, so waren es in Leipzig-Holzhausen lediglich neun Liter pro Quadratmeter Niederschlag, im Rosental und Taucha gerade mal vier Liter pro Quadratmeter und am Flughafen Leipzig/Halle sogar nur drei Liter pro Quadratmeter.

Ist das Comeback von Dürre und Waldbrandgefahr, wie Sachsen sie im Sommer 2022 erlebte, demnach ausgemacht? Vor allem Online-Wetterdienste verbreiten in diesen Tagen einen ersten Hauch von Untergangsstimmung. „Gemach, gemach“, sagt DWD-Außenstellenleiter Scholz, „langfristige Prognosen ändern sich fast so schnell wie die Preise an der Tankstelle.“ Die verschiedenen Wettermodelle, mit denen Vorhersagedienste wie der DWD arbeiten, generierten gegenwärtig noch keinen klaren Trend – „zumal diese Modelle mitunter recht schnell kippen können“.

Kleiner Wetterdämpfer am 13. und 14. Juni

Indes: An der aktuellen Wetterlage ändere sich auch nächste Woche im Großen und Ganzen nur wenig, legt sich der Diplom-Meteorologe fest, „der Sommer steht in den Startlöchern“. Was unter anderem an den anhaltenden Nord-/Nordost-Winden liegt. Und an einem stabilen Hochdruckgebiet. „Einen kleinen Dämpfer wird es am 13. und 14. Juni geben, dann gehen die Temperaturen wieder etwas zurück.“ Dafür dürfe sich Sachsen immerhin „hin und wieder über ein bisschen Regen freuen. Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind da schlechter dran“, sagt Scholz.

