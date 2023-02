Die ersten Märztage in Leipzig werden kalt und sonnig – Frühling noch nicht in Sicht

Leipzig. Das Wetter in Leipzig soll sich auch zum Märzbeginn nicht großartig ändern. Wie Florian Engelmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig, auf Anfrage der LVZ sagt, wird es auch zum meteorologischen Frühlingsanfang am Mittwoch weiterhin kalt bleiben.

Der März startet kalt und sonnig

Das Temperaturniveau im März soll sich im Vergleich zum Februar nicht ändern. Engelmann rechnet weiterhin mit Tageshöchsttemperaturen von 5 Grad Celsius. In den nächsten Tagen soll es frostig bleiben: „Es wird sich Reif bilden und morgens müssen die Autoscheiben freigekratzt werden“. Kleiner Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes: Die Sonne soll in den kommenden Tagen häufiger zu sehen sein.

Kommt der Winter zurück nach Leipzig?

Allerdings bleibt auch ein Wintereinbruch mit langanhaltenden Schneedecken nach jetzigem Stand aus. Zwar werde das Wetter am ersten Märzwochenende wieder unbeständiger und es soll zu Niederschlägen kommen, diese bleiben aber höchstens in der Nacht liegen. „Bei der voranschreitenden Jahreszeit ist der Sonnenstand natürlich ungünstig für Schnee“, so Engelmann. Gänzlich auszuschließen sei die weiße Pracht aber nicht. In der nächsten Woche bleibt es laut Engelmann ebenfalls bewölkt und kalt. Mit Frühling sei aktuell nicht zu rechnen.