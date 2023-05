﻿Ankunft der WGT-Gäste im Agra-Park: „Ich bin immer der Erste“

Leipzig. Sie harren aus, lange bevor das Wave Gotik Treffen (WGT) in Leipzig am Freitag offiziell beginnt. Seit 5 Uhr in der Früh – „nein, 4.44 Uhr, um genau zu sein!“, korrigiert Miriam. Sie ist als Fuchs verkleidet. Am Donnerstag, Punkt 4.44 Uhr, also haben vier Frauen und vier Männer ihre Klappstühle am Eingang des Agra-Messeparks aufgebaut.

Warum denn so zeitig? „Wegen der besten Stelle!“, betont Sarah. Sie steckt in einem Panda-Kostüm. „Unter den Bäumen, in der Nähe des Eingangs zur großen Halle und zu den Duschkabinen – da müssen unsere Zelte auch dieses Jahr stehen. Wir sind alle über 30 Jahre alt. Da ändert man seine Gewohnheiten nicht mehr so gern“, witzelt sie. Erst gegen Mittag werden sich die Pforten zu dem Zeltplatz öffnen, auf dem jährlich etwa 10.000 der rund 20.000 erwarteten WGT-Gäste campen.

Für ein Wave-Gotik-Treffen ist ihre Kleidung eher untypisch: Rike (v. l.), Sarah, Miriam, Marina und Lars haben aber auch andere Klamotten dabei. © Quelle: André Kempner

Aus Düsseldorf kommt die Gruppe. „Aber wir sehen uns zu Hause nie so ausgiebig wie auf dem WGT“, stellt Lars klar, ein Mann im Fell des japanischen Anime-Waldgeistes Totoro. Denis – sein Fledermaus-Kostüm steckt noch im Rucksack – ist sogar schon am Dienstag mit dem Zug aus Manchester losgefahren, wo er momentan promoviert.

Die Plüschtier-Verkleidungen passen eigentlich überhaupt nicht zum WGT. „Aber sie sind schön warm“, sagt Rike. „Stitch“ nennt sich das außerirdische Anime-Wesen, das sie verkörpert. Sie haben auch andere Klamotten dabei. „Doch am Montag gehen wir als Tierwesen auf die Abschlussparty – das ist unsere Tradition“, erklärt Sarah.

Das WGT ist ein Musikfestival, ja. Aber nicht in erster Linie, auch wenn hier von Freitag bis Montag mehr als 200 Bands spielen werden. Vor allem ist es – nicht nur dem Namen nach – ein Treffen der weitverzweigten und mitunter recht bunten Schwarzen Szene. „Das Zusammensein steht für uns im Vordergrund“, sagt Rike. Deswegen besitzt sie zwar eine Depeche-Mode-Karte, aber nicht für Leipzig, sondern für das Konzert in Düsseldorf nächste Woche. „Denn hier ist jetzt erst mal WGT.“

Zwischendurch geht es doch zu Depeche Mode

Dagegen freut sich Kristin Kube zu Pfingsten diesmal doppelt. Ohnehin pilgert sie seit 2016 – wenn nicht gerade Pandemie ist – jährlich aus dem brandenburgischen Senftenberg hierher. „Und dieses Jahr nehmen wir noch Depeche Mode mit“, jubelt die 30-jährige Mitarbeiterin einer Steuerkanzlei. Wir – das sind sie selbst und eine Freundin, die jedoch erst am Freitag anreist.

Okay, sie verpassen dadurch den WGT-Auftritt von Minuit Machine. „Die Band hätte ich gern mal gesehen.“ Das französische Synthiepop-Duo spielt genau dann im Stadtbad, wenn Depeche Mode ein paar Hundert Meter weiter vor etwa 70.000 Menschen die Festwiese vor dem Stadion in ihre Klänge eintaucht. Aber dafür sei der Stress rund um so ein Riesenkonzert denkbar gering: „Wir müssen uns um keinen Parkplatz kümmern und können was trinken.“

Am Freitag macht Kristin Kube kurz Pause vom WGT: beim Konzert von Depeche Mode auf der Festwiese. © Quelle: André Kempner

Schon am Mittwoch, gegen 17 Uhr, hatte Kristin Kube zu den Ersten gehört, die sich vor den Toren des Agra-Parks im Stadtteil Dölitz-Dösen in die Auto-Schlange einreihten – um etwa 18 Stunden später die Lieblingszeltstelle zu besetzen. Zu ihrer Gruppe, die sich seit einigen Jahren hier trifft, gehört auch Karl Klotz. Der 62-Jährige fuhr am Dienstag zu Hause in Luxemburg los, sammelte auf dem Weg Doris Becker in Frankfurt am Main ein und wartet seit Mittwoch, 12.45 Uhr, vor dem Agra-Gelände.

Der Erste, ein Kurzhauber, zwei Leichenwagen

Der Mann ganz vorn in der Schlange, Michael heißt er, hatte sein Wohnmobil sogar schon am Montag hier geparkt – vier Tage vor WGT-Beginn. „Ich bin immer der Erste“, beantwortet er die Frage nach dem Warum. „Und ich bin gern in Leipzig.“ Der 54-Jährige war am Montag, 10 Uhr, in Wismar losgefahren.

Erster beim WGT: Michael ist bereits am Montag von der Ostsee auf den Parkplatz vor dem Agra-Gelände gefahren. © Quelle: André Kempner

Zu der Zeit hatten Katrin und Steffen Tempelhahn noch von ihrem Haus im schwedischen Kalmar auf die Ostsee geblickt. Am Mittwochabend legte ihre Fähre von dort in Rostock an, gegen halb drei in der Nacht erreichten sie Leipzig. Dann legten sie sich noch ein paar Stunden schlafen.

Schlaf – den hat Tim Pfautsch aus Mönchengladbach in einem Reisebus gesucht. „Aber nicht gefunden“, seufzt der Altenpfleger. Sein Gesicht ist bleich, aber das passt ja zum Anlass, ebenso wie der Warhammer-Roman über das Helwinter-Tor, in den er vertieft ist. Kurz vor 6 Uhr kam sein Bus in Leipzig an. Die Aufgabe des 34-Jährigen: den Stammplatz freihalten, bis die Freunde mit dem Zelt da sind. In seinen eigenen zwei Koffern steckt ausschließlich Kleidung.

Uriger Charme im Kurzhauber: Alexander Schlesier macht sich erst mal Kaffee. © Quelle: André Kempner

Alexander Schlesier hat hingegen unter anderem einen Holzofen, ein Fahrrad und einen Herd dabei. Baujahr 1965 ist sein Kurzhauber. Von der Decke des älteren Mercedes-Lkw-Modells baumelt ein künstlicher Schrumpfkopf. Zum 18. Mal ist der 46-jährige Autodesigner aus Ingolstadt beim WGT. „Zwei Dinge sind hier anders als bei normalen Festivals“, erklärt er. „Die ganze Stadt ist involviert. Und es ist wirklich ein Community-Treffen.“

Gleich neben seinem Gefährt parken zwei Leichenwagen. Mit einem davon ist Hubertus Hölscher aus Gelsenkirchen hergefahren. „Pfingsten – Leipzig – Pflicht“, fasst der 50-jährige Landwirt zusammen. Karsten Mertens aus Osterburg gehört das zweite Bestattungsfahrzeug. Am Samstagnachmittag werden die zwei mit einem Leichenwagen-Korso durch die Stadt cruisen. Mertens denkt an 2020 und 2021 zurück, als es wegen Corona kein WGT gab. „Das war, wie wenn in einer normalen Familie Weihnachten wegfällt“, findet er.

