﻿Höhepunkte beim WGT 2023 in Leipzig: Front 242, Lord of the Lost, Fitzek, Betterov und mehr

Kostenfrei bis 15:32 Uhr lesen

Traditionelles Treffen zu Pfingsten

Das Wave Gotik Treffen findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. Das Programm der Jubiläumsausgabe 2023 kann sich sehen lassen: Neben bekannten Szenegröße sind in diesem Jahr der Newcomer Betterov, Deutschlands ESC-Kandidat Lord of the Lost oder Thriller-Autor Sebastian Fitzek beim WGT zu Gast.