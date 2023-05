Wave-Gotik-Treffen in Leipzig: Infos, Tickets und Tipps zum WGT 2023

Leipzig. Das WGT findet vom 26. bis 29. Mai an rund 50 Spielstätten in ganz Leipzig statt. Neben den Konzerten von EBM über Goth-Metal bis Synthpop gehört ein kulturelles Rahmenprogramm mit Ausstellungen, Lesungen und Motto-Partys zum Festival der „schwarzen Szene“. Was Sie vorab wissen sollten, haben wir zusammengefasst.

Programm zum WGT erscheint am Donnerstag

„Der komplette Spielplan der Konzerte und das vollständige Kulturprogramm sollten ab dem 18. Mai auf unserer Webseite einsehbar sein“, kündigte Veranstaltungssprecher Cornelius Brach auf LVZ-Anfrage an.

Der musikalische Part des WGT spielt sich in den Agra-Messehallen, im Felsenkeller, der am Donnerstagabend zum Warm-Up einlädt, im Täubchenthal, in der Leipziger Oper sowie vielen anderen Veranstaltungshäusern in der ganzen Stadt ab. Wie vorab zu erfahren war, können die Besucherinnen und Besucher bei der 30. Auflage unter anderem ein Konzert in der Kirchenruine Wachau, Führungen durch Leipziger Museen und düstere Events rund um das Völkerschlachtdenkmal und auf dem Südfriedhof einplanen.

Wave Gotik Treffen 2023: Was kosten die Tickets?

Ein Vier-Tage-Ticket kostet 170 Euro. Online kann es hier bestellt werden. Die Hauptkassen, wo die gekauften Festivaltickets gegen Bändchen getauscht werden, befinden sich am Leipziger Hauptbahnhof, an der Moritzbastei und am Agra-Messepark.

Spontan zum WGT? Hier gibt es Tickets!

„Für Kurzentschlossene wird es noch ausreichend Karten an den Abendkassen geben“, so Brach. Diese befinden sich gegenüber vom Hauptbahnhof, an der Moritzbastei und am Agra-Messepark.

Kassen für Ticketkauf und Bändchentausch für das WGT

Agra-Messepark (Bornaische Straße 210, 04279 Leipzig)

Donnerstag 15-24 Uhr

Freitag und Samstag 11-24 Uhr

Sonntag 12-20 Uhr

Hauptbahnhof Leipzig (Willy-Brandt-Platz, 04109 Leipzig)

Donnerstag 15-23 Uhr

Freitag 11-23 Uhr

Samstag 11-16 Uhr

Moritzbastei (Kurt-Masur-Platz 1, 04109 Leipzig)

Donnerstag 15-23 Uhr

Freitag 11-23 Uhr

Welche namhaften Bands treten beim WGT 2023 auf?

Stand 15. Mai haben 172 Künstlerinnen und Künstler ihr Kommen bestätigt, heißt es auf der Webseite des Veranstalters. Das Line-Up, das noch nicht vollständig ist, reicht derzeit von der US-amerikanischen Band A Place to Bury Strangers bis Zynic alias H.P. Siemandel aus Deutschland. Namhafte WGT Bands sind laut Brach folgende Acts: The Chameleons, Covenant, Deine Lakaien, Empathy Test, Front 242, Goethes Erben, Lebanon Hanover, Lord Of The Lost, Faun und The Mission.

Wo gibt es noch Übernachtungsplätze in Leipzig?

Wer kurzfristig Übernachtungsmöglichkeiten in der Zeit vom 26. bis 29. Mai in Leipzig sucht, und sich kein überteuertes Hotel leisten kann, der wird auf dem Agra-Messegelände fündig. Hier gibt es genug Platz für alle, meint Pressesprecher Brach. Die Obsorgekarte für 30 Euro gilt von Donnerstag bis Dienstag.

Für alle, die in bequemen Betten schlafen wollen, wird es eng. Für die noch vorhandenen Hotelzimmer muss das Zwei- bis Dreifache vom Normalpreis gezahlt werden. Fehlanzeige auch bei der Bettensuche in Leipziger Pensionen oder Ferienwohnungen: Hier bekommt man häufig am Telefon zu hören, dass die Gäste beim Auschecken im vergangenen Jahr schon für das nächste WGT reserviert haben. Wer sucht, könnte dennoch fündig werden – auf dem Ebay-Kleinanzeigen-Portel oder der Plattform Airbnb, auf denen es noch einige Privatunterkünfte mit freien Betten gibt.

Was können Besucher ohne Bändchen auf dem WGT erleben?

Das große Spektakel lässt sich auch ohne Bändchen an allen Tagen erleben. Los geht es am Freitagnachmittag mit einem Highlight, das seit vielen Jahren unzählige Schaulustige und Fotografen ins Grüne zieht: Das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park hat sich zum erste Stelldichein Tausender Anhänger der „schwarzen Szene“ etabliert. Der Besuch des Heidnischen Dorfes am Torhaus Dölitz ist eine Empfehlung für alle Besucher, die hautnah ohne Bändchen dabei sein wollen. Für das Wikingerspektakel mit Livemusik, Jungfrauenversteigerung und rustikaler Gastronomie gibt es separate Tageskarten, die auch zum Eintritt in das Zinnfigurenmuseum berechtigen.

