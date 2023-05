﻿WGT 2023: Festivalimpressionen zwischen Das Ich, Betterov, Edvin Rosen und Goethes Erben.

Leipzig. Das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig ist vielseitig und nur schwer in eine Kategorie zu fassen. Viele Besucherinnen und Besucher kommen alljährlich in die Stadt, um sich einander zu zeigen, um mit Gleichgesinnten Mode und Passion zu teilen. Abgesehen vom ästhetischen Schaulaufen ist das WGT seit mehr als 30 Jahren aber auch ein Musikfestival, das verschiedenste Genres für ein Wochenende in einer Stadt zusammenbringt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für das Jubiläum in diesem Jahr standen auf den Bühnen in Leipzig mehrere Hundert Künstlerinnen und Künstler. Darunter waren große Szene-Namen, wie die symphonischen Dark Waver Das Ich, Deine Lakaien und Gothes Erben, die EBM- und Electronic-Pioniere Front 242, die britischen Post-Punker The KVB und das Electro-Pop-Duo De/Vision.

Darüber hinaus bietet das WGT aber auch immer jüngeren Musikerinnen und Musikern eine Plattform. In diesem Jahr standen unter anderem auch die Indierocker Betterov und Edwin Rosen im Programm. Unser Fotograf André Kempner hat sich vor den Bühnen des WGT 2023 umgeschaut und viele Fotos mitgebracht.

LVZ