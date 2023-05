﻿20.000 Menschen feiern WGT in Leipzig – mit Picknicks, Konzerten und Mittelalterlichem

Leipzig. Rund 20.000 Besucherinnen und Besucher sind am Pfingstwochenende in Leipzig zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) zusammengekommen. Das teilte der Veranstalter mit. „Wir sind froh, dass wir damit wieder das Niveau der Vor-Corona-Jahre erreicht haben“, sagte Pressesprecher Cornelius Brach. Anders als im vergangenen, von letzten Pandemie-Einschränkungen geprägten Jahr seien 2023 auch wieder viele Gäste von weiter weg angereist, etwa aus den USA und Australien.

Brach zufolge kamen nicht nur die Konzerte von Szenehelden gut an, sondern ebenso die von weniger bekannten, jüngeren Bands. „Und dann gab es noch so Selbstläufer, wie die Lesung von Oswald Henke“, sagte er. Henke ist Sänger der in der Szene bekannten Band „Goethes Erben“ sowie Buchautor. Er las am Sonntag vor 900 Menschen in der Peterskirche. Zuvor habe es Brach zufolge wegen großen Interesses einen Einlassstopp geben müssen.

Von Lisa Eckhart bis Leichwagen-Korso

Ebenso beliebt sei der in der Szene zuvor heftig kritisierte Auftritt der umstrittenen Kabarettistin Lisa Eckhart gewesen. Diese hätten am Sonntag dreimal so viele Menschen sehen wollen, als es im Schauspielhaus möglich gewesen sei. „Wir hatten angenommen, dass der Auftritt viele interessiert“, sagte Brach. „Aber das Ausmaß hat uns schon überrascht.“

Das WGT gilt als eines der größten Festivals der schwarzen Szene weltweit. Das erste Mal fand es 1992 im Leipziger Stadtteil Connewitz statt. Seither flanieren jedes Jahr zu Pfingsten Menschen mit fantasievollen Outfits durch die Stadt und mischen sich mit dem gewöhnlichen Leipziger Leben. Am Samstag bedeutete das etwa, dass Touristen und Menschen auf Shoppingtour auf dem Augustusplatz nicht nur das Paulinum und den Eingang in die Grimmaische Straße vorfanden – sondern auch rund 30 ausgemusterte und morbide geschmückte Leichenwagen besichtigen konnten.

Die ungewöhnlichen Outfits der WGT-Besucher

Zu den in der Stadt sichtbaren Höhepunkten des WGT zählen traditionell die Treffen von Anhängerinnen und Anhängern der verschiedenen Subkulturen in der Szene – etwa das Viktorianische Picknick, das am Freitag im Clara-Zetkin-Park abgehalten worden war. Sowie das Steampunk-Picknick, veranstaltet am Samstag in der Kleingartensparte „Dr. Schreber“ im Leipziger Zentrum.

Fotografen der LVZ waren bei beiden Picknicks unterwegs und haben ihre Eindrücke in Bildergalerien gesammelt.

Oft dominiert bei der Kleidung der WGT-Besucherinnen und -Besucher die Farbe schwarz. Es gibt aber in der Szene viele verschiedene Ausdrucksformen. Manche der Festival-Gäste tragen jeden Tag ein komplett anderes Outfit und wollen nicht kategorisiert werden. Andere ziehen sich immer ähnlich an – aus ganz bestimmten Gründen. Die LVZ hat während des WGT mit mehreren Menschen über ihre Kleidung gesprochen und erfahren, was dahintersteckt. Details dazu in diesem Beitrag.

Die Zeitalter und die Konzerte

Ein Charakteristikum des WGT ist die Beschäftigung mit verschiedenen Zeitaltern. Neben der Industrialisierung und den dekadenten Zeiten vor den Weltkriegen spielt das Mittelalter mit seinen düsteren Phasen zwischen Krieg, Vertreibung, Leibeigenschaft und grausamen Mythen eine Rolle. So gab es den thematisch passenden Wonnemond-Markt vor der Moritzbastei und das wie immer viel besuchte Heidnische Dorf am Torhaus Dölitz. Eindrücke von diesem Teil des Festivals haben wir in dieser Bildergalerie gesammelt:

Musikalisch wurden auf dem WGT unter anderem „Lord of the Lost“ gefeiert. In der vollen Agra-Messehalle war die Schmach des letzten Platzes beim Eurovision Song Contest zwei Wochen zuvor für die Band längst vergessen – jedenfalls stimmungsmäßig.

Und auch, wenn das 30. Wave-Gotik-Treffen nicht als Jubiläumsfeier angelegt war, so gab es zumindest im Programm einige Hinweise auf die Tradition des Festivals. Dem Veranstalter zufolge waren drei Bands dabei, die schon auf dem ersten WGT 1992 gespielt hatten: „Goethes Erben“, „Das Ich“ und „Ghosting“. Letztere Gruppe war demnach schon seit Jahren nicht mehr aufgetreten, hatte sich jetzt aber fürs Leipziger Fest noch einmal zusammengetan. Was das Festival musikalisch zu bieten hatte, haben wir in dieser Bildergalerie zusammengefasst:

Mit Sebastian Fitzek trat am Sonntag auf dem WGT ein Superstar der Literaturszene auf – der von den Besucherinnen und Besuchern vor allem für seine Anekdoten und sein Show-Talent gefeiert wurde.

Die Gothic-Kultur war Anfang der 1980er-Jahre aus der Punk- und Wave-Szene entstanden. Ihre Anhänger mögen spezielle Musik, den Gothic-Rock, und beschäftigen sich mit Tod und Vergänglichkeit. So jedenfalls war das zu Beginn gewesen. Inzwischen hat sich die Szene in viele aufeinander bezogene und voneinander abgegrenzte Subkulturen aufgeteilt. Literatur und Filme haben die Selbstinszenierung darin jeweils mitgeprägt.

