Pünktlich zum WGT: Die „Schönheit des Horrors“ im Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig. Zum Wave-Gotik-Treffen am kommenden Pfingstwochenende beteiligt sich der Leipziger Hauptbahnhof auch dieses Jahr an dem vielfältigen Angebot für die Besucherinnen und Besucher des Events. Ab Montag stellen Künstlerinnen und Künstler aus Mexiko für eine Woche im Erd- und Untergeschoss der Promenaden insgesamt mehr als 50 Kunstwerke zum Thema „The Beauty of Horror“ aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bereits seit 2016 gibt es am Hauptbahnhof thematisch passende Galerien zum WGT. „Unsere Freunde aus Lateinamerika stellen hier bereits zum vierten Mal aus. Es ist eine liebgewordene Tradition geworden und die Ausstellung unterstreicht somit auch das internationale Flair des WGT“, berichtet Thomas Oehme Center Manager der Promenaden.

Lesen Sie auch

Galerie zu Leben und Tod

Konkret gehe es in diesem Jahr um Tod und Sterblichkeit, aber auch um das Leben und die Dekadenz des Menschen. „Diese Ausstellung erzählt uns vom Ungeheuerlichen, vom Schrecken, vor allem davon, was wir als Menschen im Guten wie im Schlechten hervorbringen können“, wird der Ausstellungsmacher César Oropeza aus Mexiko Stadt in einer Mitteilung des Hauptbahnhofs zitiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Besucherinnen und Besucher sollen auf diese Weise angeregt werden, „über die schreckliche Möglichkeit nachzudenken, die Unsterblichkeit mit sich bringen würde“, so der Mexikaner. Am Montag und Freitag wird die mexikanische Band „Man in Motion“ die Ausstellung ab 16 Uhr musikalisch untermalen.

Die Ausstellung ist vom 22. bis zum 29. Mai zwischen 5 und 23 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos.

LVZ