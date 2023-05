﻿So war der dunkelromantische WGT-Auftakt

Leipzig. Es ist eine der vielen kleinen Traditionen rund um das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig: der dunkelromantische WGT-Auftakt am Donnerstagabend. Dort treffen sich Interessierte und Fans der Schwarzen Szene zur Dämmerung gegen 21 Uhr. Bei manchen ist diese Zusammenkunft auch als „Blaue Stunde“ bekannt. Aus den mitgebrachten Grablichtern legen sie einen Lichterkreis, der an einer Seite offen ist. 

Es ist ein gemütliches Zusammensein. Die meisten sitzen um die Grablichter herum, später tanzen auch einige innerhalb des Lichterkreises zu Folk-, Wave- und Mittelalter-Sounds. Alles wirkt mysteriös und geheimnisvoll. Wo genau sie sich treffen, soll hier nicht verraten werden.

Am Samstag, 27. Mai, ab 16 Uhr, gibt es eine weitere Veranstaltung ähnlicher Art: Das „Abendliche Picknick“. Wer mehr wissen will, kann sich unter die-blaue-stunde.de in einen Verteiler eintragen und so weitere Informationen erhalten.

