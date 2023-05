Lange schwarze Schlangen: WGT-Besucher strömen nach Leipzig

Leipzig. Die schwarze Szene trifft sich am langen Pfingstwochenende in Leipzig, um das 30. Wave-Gotik-Festival zu zelebrieren. Viele Besucherinnen und Besucher reisten schon am Donnerstag an, um ihre Quartiere zu beziehen und das Tickets gegen ein Bändchen zu tauschen.

Schwarze Schlange vorm Leipziger Hauptbahnhof: Bändchentausch für das WGT 2023

Am Nachmittag schlängelten sich Hunderte Menschen durch den Unteren Park vorm Leipziger Hauptbahnhof, und die Vorfreude auf das viertägige Spektakel stand in ihren Gesichtern. Familie Kaless aus Waltrop im Ruhrgebiet kommt seit vielen Jahren am langen Pfingstwochenende nach Leipzig, um vor allem Konzerte auf dem Mittelaltermarkt zu erleben. „Unsere sechsjährige Tochter Lenie war schon als Baby dabei“, erzählte Vater Kay, der als Berufsfeuerwehrmann arbeitet und sich auf eine entspannte Zeit in Leipzig freut.

Für eine junge Frau in einem viktorianischen Gewand samt schwarzer Spitze ist das Jubiläumsfestival eine Premiere: „Ich bin das erste Mal dabei“, verrät Alina aus Magdeburg. Sie komme hauptsächlich wegen der Konzerte und der Dark-Wave-Band „Lebanon Hanover“. Im Gepäck habe sie drei bis vier Outfits verstaut, die sie in den nächsten Tagen tragen werde.

Das Schaulaufen zum WGT 2023 hat begonnen

Bereits zum achten Mal weilen Corinna und Jürgen Stoll aus Ravensburg beim Festival der schwarzen Szene in der Messestadt. „Wir sind diesmal mit acht Koffern angereist. Zum Viktorianischen Picknick werde ich einen sechs Meter großen Reifrock tragen“, schwärmte die 53-jährige Angestellte im öffentlichen Dienst. Auch ihr gleichaltriger Ehemann, der in der Automobilbranche arbeitet, genießt das Interesse der Passanten in der Innenstadt, die beim Anblick des schwäbischen Pärchens die Handykameras zücken.

Auftakt des WGT-Spektakels ist das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park. Am Freitagnachmittag treffen sich Tausende Goths, Dunkelromantiker, Mittelalter-Freunde und Steampunks zum traditionellen Beisammensein unter freiem Himmel.

