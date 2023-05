In der Fotogalerie

Die schönsten Gesichter des WGT 2023

Gäste des 30. WGT 2023 in Leipzig waren auch: Torsten Schramm (46, links), Gill Junghans (43, Mitte) und HR Meier (60) aus Zürich.

Wave-Gotik-Treffen in Leipzig bedeutet auch immer, dass es Zehntausende Menschen in besonders schönen Gewändern zu bestaunen gibt. Wie elegant, opulent und spektakulär die Besucher des WGT 2023 waren, sehen Sie hier in unserer Bildergalerie.