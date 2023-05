﻿Back to black: Leipzig färbt sich zum WGT schwarz

Leipzig. Mit dem Pfingstwochenende steht auch das Wave Gotik Treffen (WGT) vor der Tür – und passend dazu verwandelt sich Leipzig. In den Tagen vor dem stadtweiten Spektakel färbt sich die Stadt dunkler. Denn während beim Festival viele unterschiedliche Szenen zusammenkommen – neben Wave und Gotik unter anderem Steampunks oder Mittelalter-Freunde –, so haben sich viele auf eins geeinigt: Die Farbe Schwarz dominiert.

Auch vor dem offiziellen Start am Freitag können schon Vorboten entdeckt werden. Besonders Leipziger Unternehmen wissen das WGT für sich zu nutzen. Denn für das besondere Gefühl am Wochenende sorgen eben nicht nur Gäste in schwarzen, oft auffälligen Outfits, sondern auch schwarz geschmückte Schaufenster und dunkle Kulinarik. Ein Streifzug durch die Stadt gibt einen Ausblick auf das, was noch in Schwarz kommt.

Leipzig: Wo zeigt sich das WGT schon?

Was einerseits das Einstimmen der Stadt auf das Festival ist, ist andererseits eine bewährte Marketingstrategie. Das fällt beispielsweise gleich bei der Ankunft in der Stadt im Citytunnel auf: Die Köstritzer Brauerei, die für ihr Schwarzbier bekannt ist, hat sich die Chance nicht entgehen lassen. „Hey Leipzig, schwärzer wird’s nicht.“ liest man dort und an vielen Werbetafeln der Stadt.

S-Bahn Haltestelle Wilhelm-Leuschner-Platz: sehr präsent in diesen Tagen eine Werbung für Köstritzer Schwarzbier. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Die Lukas Bäcker bieten zum wiederholten Male ihre bekannten Petit Fours in Form eines Sargs an. Außerdem soll es extra zum Festival schwarze Brötchen und Pfannkuchen geben, so die Bäckerei. Der Cupcake-Laden Mintastique im Zentrum-Süd legt ebenfalls eine „Dark Edition“ auf.

Spezielle Angebote zum WGT 2023 von Lukas Bäcker. © Quelle: LUKAS Bäcker

Leipzigs dunkles kulinarisches Angebot an Pfingsten

Im Irish Pub Noel’s Ballroom in der Südvorstadt bekommt man gleich das doppelte Programm: Hier gibt es eine WGT-Party am Sonntag – und schwarz essen können Gäste dort auch. Extra dafür im Menü ist ein „Black Angus Beef Burger“. Dabei war nicht nur das Angus-Rind im Leben schwarz, auch das Burgerbrötchen zeigt sich von seiner WGT-Seite. Getränk und Dessert in Schwarz gibt es obendrauf.

In Noel’s Ballroom gibt es das besondere WGT-Menü die ganze Woche. „Das machen wir dieses Jahr zum ersten Mal“, sagt die Geschäftsführerin von Noel’s Ballroom, Tina Dammeyer. Dienstag war der erste Tag mit den schwarzen Speisen. „Besonders der Black Angus Burger wurde gut angenommen“, berichtet Dammeyer zufrieden.

In Leipzig-Reudnitz gibt’s den schwarzen WGT-Eisbecher

Kulinarisch dunkel geht es auch an vielen Eisdielen der Stadt weiter. Bei LuiLui können sich nicht nur WGTler auf schwarze Eiswaffeln und dunkles Eis mit Lakritzgeschmack in beiden Filialen freuen. In der Eisträumerei in Reudnitz wird am langen Wochenende ein WGT-Eisbecher angeboten.

Der WGT-Eisbecher in der Eisträumerei in Reudnitz. © Quelle: Conny Weißbach/Eisträumerei

Aber auch abseits des Essens gibt es in Leipzig mehr schwarze und mehr Gothic-Looks als gewöhnlich. Ein paar Tage vor dem Treffen fällt das besonders in der Innenstadt auf. Hier werden die Schaufenster dekoriert – zum Beispiel bei Thomas Sabo, wo viele Totenköpfe zu sehen sind oder bei Humana, wo es von schwarzer Spitze wimmelt. Der Petersbogen will sich ab Freitag in einen „düsteren Glanz“ hüllen.

Manuela Fischer-Hanse von „Stylo“ zeigt ihr Geschäft in der Nikolaistraße in Schwarz. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Was jetzt schon deutlich wird: Leipzig freut sich auf das WGT und auch auf das Geschäft, das Besucherinnen und Besucher für die ganze Stadt bedeuten. Denn eine Besonderheit des Wave Gotik Treffens ist, dass während der vier Tage die ganze Stadt im Zeichen des Festivals steht. Die Veranstaltungen finden quer über Leipzig verteilt statt und auch außerhalb des offiziellen Programms gibt es viel lokale Beteiligung.

So wird in diesem Jahr beispielsweise bei den Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) gefeiert, indem sich die Fahrerinnen und Fahrer in ihrem Dienst „WGT-passend“ kleiden dürfen. Laut LVB soll so die Verbundenheit mit den Besucherinnen und Besuchern zum Ausdruck gebracht werden.

