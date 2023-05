Im Video: Das tragen die Besucher beim Viktorianischen Picknick im Clara-Park

Leipzig. Das Wave-Gotik-Treffen feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. Ein Programmhighlight darf dabei natürlich nicht fehlen: Das Viktorianische Picknick. Mit dieser Veranstaltung wird am Freitagnachmittag der Auftakt des Festivals gefeiert.

Das Viktorianische Picknick im Livevideo

Seit 14 Uhr versammeln sich im Leipziger Clara-Zetkin-Park Menschen nicht nur auf Picknickdecken, sondern auch an üppig gedeckten und geschmückten Tafeln. Doch was haben die Leute alles in ihrem Picknickkorb dabei? Und wie lang haben sie sich auf diesen Nachmittag vorbereitet? Diesen Fragen geht die LVZ live vor Ort auf die Spur. Hier können Sie das Live-Video vom Viktorianischen Picknick anschauen:

Traditionell zeichnen sich die Besucherinnen und Besucher des Picknicks durch ihre aufwendigen Gewänder und ausgefallene Accessoires aus, die an Modetrends aus vergangenen Jahrhunderten und düster-romantische Fantasygeschichten erinnern. Deswegen zieht das Spektakel jedes Jahr nicht nur die Festivalgäste, sondern auch Neugierige aus der ganzen Stadt in den Park.

LVZ