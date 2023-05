﻿Schwarzes Schaulaufen: So schön war das Viktorianische Picknick in Leipzig

WGT 2023

Das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park in Leipzig war ein großes Spektakel für die Fans der schwarzen Szene und die Zaungäste.

Tausende Goths, Dunkelromantiker, Mittelalter-Freunde und Steampunks haben am Freitagnachmittag ein rauschendes Fest im Clara-Zetkin-Park zelebriert. So schön war das traditionelle Viktorianische Picknick zum Auftakt des 30. Wave-Gotik-Treffens in Leipzig.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket