﻿WGT und Depeche Mode in Leipzig: Günstige Schlafplätze sind Pfingsten Rarität

Leipzig. Ein Knallerwochenende mit einigen Großveranstaltungen wirft seine Schatten voraus: Die ersten WGT-Gäste pilgern bereits am 25. Mai nach Leipzig, um beim Jubiläumsfestival dabei zu sein. Einen Tag später findet das Depeche-Mode-Konzert auf der Festwiese statt, zu dem Zehntausende Fans anreisen. Während das Stammpublikum des WGT seine Herberge, Pension oder private Unterkunft seit Jahren im Voraus bucht, suchen Spontanreisende verzweifelt nach bezahlbaren Plätzen zum Schlafen.

Schlafplätze in Leipzig zum WGT auf Ebay Kleinanzeigen

Mit voll ausgestatteten Wohnungen, frisch bezogenen Betten, fußläufigen Wegen zur Straßenbahn oder zum Späti locken private Anbieter auf dem Online-Kleinanzeigen-Portal Ebay. Die Preise liegen zwischen 60 und 100 Euro pro Person und Nacht. Eine Kaution ist üblich, die bei Schlüsselübergabe fällig wird. Für ein zentral liegendes Appartement mit großer offener Küche, Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnzimmer mit Ausziehcouch und Gästezimmer mit Schlafcouch sowie zwei Bädern müssen vier Gäste vom 26. bis 29. Mai insgesamt 550 Euro hinblättern. Bettzeug und Handtücher immerhin inklusive.

Gesucht: Schlafplatz zum WGT in Leipzig

Auf dem Ebay-Kleinanzeigen-Portal sucht eine junge Frau aus Hannover eine erschwingliche Bleibe in Leipzig. Sie habe keine großen Ansprüche, schreibt die 31-Jährige. Wichtig sei ihr allerdings ein Zugang rund um die Uhr und eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel. Wegen eines kleinen Budgets könne sie nur circa 10 Euro pro Nacht zahlen. Preislich flexibler scheint ein Pärchen aus dem bayerischen Kulmbach zu sein. Die beiden bitten um sämtliche Angebote für eine Unterkunft am WGT-Wochenende. Denn auch sie träumen vom WGT-Spektakel, das am letzten Mai-Wochenende Tausende Gothics und Mittelalterfans aus ganz Deutschland und Übersee nach Leipzig spült.

Freie Schlafplätze zum WGT auf der Plattform Airbnb

Wer das Festival-Feeling hautnah spüren möchte, kurze Anfahrten zu den rund 50 Spielstätten schätzt und über ein ausreichendes Budget verfügt, der kann sich auf dem Online-Portal Airbnb nach freien Privatunterkünften umschauen. Ein Zimmer in einem Appartment gibt es derzeit für 55 Euro pro Nacht. Zuzüglich fallen 18 Euro Servicegebühren an. Die Gastgeberin spricht Englisch und Russisch – internationale Gäste sind herzlich willkommen. Für ein Gästebett in einer Künstlerwohnung im Leipziger Osten, das derzeit zu Pfingsten noch buchbar ist, schlagen 120 Euro pro Nacht zu Buche. Kommt ihr zu zweit, sind es 140 Euro pro Nacht. Die Servicepauschalen kommen noch obendrauf.

Alternative: Übernachten im Leipziger Umland

Wer jenseits des Festivalgetümmels abschalten möchte und längere Anfahrtswege nicht scheut, sollte sich im Leipziger Umland nach alternativen Unterkünften umschauen. Freie Kapazitäten meldet das Portal Airbnb in einem Tiny-House für 125 Euro/Nacht zwischen Wald und Wiesen im 30 Autofahrminuten entfernten Böhlen oder in einer 75 Quadratmeter großen Ferienwohnung in der Muldentalstadt Grimma, die für drei Gäste 90 Euro pro Nacht kostet.

Preiswert: Zelten auf dem Agra-Messegelände zum WGT

Nicht jeder mag Camping und krabbelt nach einer langen WGT-Konzertnacht gerne in ein Zelt. Jedoch als preiswerte Alternative zu überteuerten Hotelzimmern oder Übernachtungsmöglichkeiten bei Privatleuten ist der Zeltplatz auf dem Agra-Messegelände auf jeden Fall empfehlenswert. „Hier gibt es genug Platz für alle“, sagte Veranstaltungssprecher Cornelius Brach. Die Obsorgekarte für 30 Euro pro Person gilt von Donnerstag bis Dienstag.

Bitte beachten: Die Angebote wurden Stand 5. Mai, 15.30 Uhr recherchiert. Aufgrund der Dynamik auf den Portalen kann es zu aktuellen Abweichungen kommen.