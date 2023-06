﻿„Wie ein großes Uhrwerk“: Wie der Flughafen Leipzig/Halle funktioniert

Beim Airport-Fest wird erklärt, was es mit einem Bohrer der Feuerwehr auf sich hat und welche Rädchen rund um den Tower in Schkeuditz jeden Tag ineinander greifen.

Schkeuditz. Worauf achtet die Bundespolizei am Flughafen, wenn sie einen Ausweis kontrolliert? Welche Schmuggelware findet der Zoll in Fracht und Gepäck, und wozu ist dieser lange Bohrer am Fahrzeug der Feuerwehr? Auf solche Fragen gibt es dieses Wochenende am Leipzig/Halle-Airport Antworten.