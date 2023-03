﻿Wie ein Hydrant im Leipziger Westen Radfahrern das Leben schwer macht

Auf der Merseburger Straße fühlen sich Radfahrer entlang der Gusswerke-Baustelle von Autos bedrängt. Doch anders als in vielen innenstadtnahen Stadtteilen sieht die Verkehrsbehörde auf dem stark befahrenen Autobahnzubringer keinen Handlungsgrund.

Leipzig. Noch bis zum Herbst sollen die Abrissarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Gusswerke in der Merseburger Straße dauern. So hoch bei den einen die Erwartungen, die sich an das Verschwinden der Industrieruine knüpfen, so tief sitzt der Frust bei denen, die mit den negativen Folgen der Abrissarbeiten leben müssen.

Christian Werner leitet einen Posaunenchor und ist fast täglich mit seinem Fahrrad auf der Straße zwischen Rückmarsdorf und Leutzsch unterwegs. Entlang der Gusswerke ist die stark befahrene zweispurige Trasse, die den Leipziger Westen mit der Autobahn A 9 verbindet, stark verengt. Die Ursache dafür liegt in einem Hydranten, der die Wasserversorgung auf der Baustelle sicherstellt. Die Entnahmestelle befindet sich direkt an der Bundesstraße, sodass für den Verkehr weniger Raum zur Verfügung steht. Mit der Folge: Stadteinwärts können dort Fahrzeuge keinen Radfahrer mehr überholen, sie müssen hinter ihnen her tuckern.

„Lebensgefährliche Situation“

Der Abschnitt ist keine 100 Meter lang. Doch nach Werners Erfahrungen akzeptierten manche Autofahrer diese Realität einfach nicht. Radfahrer würden sogar rücksichtlos von der Fahrbahn auf den unbefestigten Straßenrand gedrängt. „Wiederholt taten das auch Lkw-Fahrer mit breiteren Fahrzeugen mir gegenüber“, berichtet er. „Dadurch kam ich schon wiederholt in eine lebensgefährliche Situation.“

Damit es nicht erst zu Unfällen kommt, informierte er bereits einen Tag vor Heiligabend den Rückmarsdorfer Ortschaftsrat. Der erkannte das Problem sofort. Gleich Anfang Januar wandte sich Ortsvorsteher Roger Stolze an die Stadtverwaltung und schlug zugleich vor, was ohne großen Aufwand getan werden könnte, um die Sicherheit der Radfahrer an der Stelle zu verbessern.

Verkehrsbehörde hält Baustellenregelung für ausreichend

Auch wenn die Fahrradsaison erst losgeht und dann wahrscheinlich auch auf der Merseburger Straße noch mehr Radler unterwegs sein werden, sieht man im Verkehrs- und Tiefbauamt aber keinen Grund zum Handeln. Mit der Beschilderung „Achtung Arbeitsstelle“ sei „eine weitreichende Geschwindigkeitsregulierung“ getroffen worden, ließ die Behörde den Ortschaftsrat wissen. Denn dass Verkehrszeichen Nr. 123 schreibe vor, „dass die Geschwindigkeit an der beschilderten Örtlichkeit so zu reduzieren ist, dass eine ausreichende Reaktion auf etwaige Gefahren an der Arbeitsstelle, wie Verschmutzung, plötzlich aus der Absicherung heraustretende Personen, eingeengte Fahrbahn, andere Verkehrsführung möglich wird.“. Damit sei die Anordnung weitreichender als eine konkret vorgegebene Höchstgeschwindigkeit.

Die Art, wie eine Behörde „in feinstem Beamtendeutsch“ die Anliegen von Bürgern abbügelt, hat Christian Schulze jedoch entsetzt. Denn auch der Stadtrat der SPD im Leipziger Westen hält das Nadelöhr für ein „Riesenproblem“. Es sei für Radfahrer sehr gefährlich, weil sich viele Pkw- und Lkw-Fahrer nicht verkehrsgerecht verhalten würden. Amtsleiter Michael Jana, der selbst passionierter Radfahrer ist, forderte er auf, sich das Problem vor Ort selbst anzusehen. Lösungen lägen laut Schulze auf der Hand: Der stadteinwärtige Randstreifen könnte vorübergehend asphaltiert oder eine andere Wasserentnahmestelle gefunden werden.