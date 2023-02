Renate Voigt: „Ein Telefonat ist enorm wichtig!“

Seit der Krieg begonnen hat, ruft Renate Voigt vom Leipziger Verein Ukraine-Kontakt nahezu täglich bei Freunden und Partner in der Ukraine an und organisiert Hilfstransporte.

Leipzig. „Ich stehe jeden Tag mit vielen Freunden und Partnern in Kontakt“, sagt Renate Voigt, Vorsitzende des Leipziger Vereins Ukraine-Kontakt. So ein Telefonat sei enorm wichtig. „Ich habe mir sogar eine Liste gemacht, damit ich niemanden vergesse“, ergänzt die 70-Jährige. Das sage sie auch allen Leipzigern, die Kontakt haben. „Schickt einen Gruß oder eine WhatsApp, damit die Menschen in der Ukraine das Gefühl haben, dass wir an sie denken. Das macht Mut!“

Darüber hinaus sammelt der Verein seit Beginn dies schrecklichen Krieges viele Spenden und organisiert Hilfstransporte. Dabei konzentrieren er sich auf Binnenflüchtlinge. Da war der Verein von Anfang an dabei, da er viele persönliche Kontakte, aber auch zu Einrichtungen in Kiew hat. „Durch dieses Netzwerk wissen wir, wo Hilfe besonders nötig ist.“

Renate Voigt ist glücklich, dass viele Menschen spenden – nicht nur aus Leipzig. „Zuerst haben wir über unsere Partner beispielsweise in Buschtyno in der Karpaten-Region geholfen. Dort wurden viele Binnenflüchtlinge aus Mariupol oder Cherson aufgenommen, auch elternlose“, sagte sie. Erst diese Woche sei wieder vom Kohlrabizirkus ein Hilfstransport gestartet, der beispielsweise 85 Generatoren, LED-Lampen, Kannen, warme Sachen für den Winter mitnimmt.