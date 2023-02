Gast-Familie Braun: „Wir möchten unsere Tamara nicht im Stich lassen, sind aber ratlos“

Leipzig. Vor elf Monaten haben Kai Braun (55) und Silke Greger (52) aus Leipzig eine geflüchtete Seniorin aus der Ukraine aufgenommen, eigentlich nur vorübergehend. Dass es mittlerweile elf Monate geworden sind, dafür gibt es Gründe. „Tamara ist 77 Jahre alt und ein sympathischer Mensch“, erzählt Kai Braun. „Für sie haben wir ein Zimmer geräumt. Gelegentlich essen wir mit ihr oder trinken einen Kaffee, meist aber versucht sie, unsichtbar zu sein.“ 

Elf Monate später sehnt sich das Paar bei aller Hilfsbereitschaft dennoch, mit dem 18-jährigen Sohn in der nicht allzu großen Wohnung wieder unter sich sein zu können. „Seit Ende November suchen wir für Tamara eine Wohnung. Mittlerweile sind wir ratlos bis verzweifelt, denn nichts geht. Die Leipziger Wohnungsgesellschaft vergibt nach Dringlichkeit, und formal gesehen ist sie ja bei uns ,nicht in echter Not’, wie es von dort heißt“, so Silke Greger. Auf dem privaten Markt gab es ebenfalls Abfuhren: Vermieter befürchten, dass Geflüchtete aus der Ukraine in naher Zukunft in die Heimat zurückkehren – obwohl ein Ende des Krieges alles andere als absehbar ist.

Braun: „Die fehlende Aussicht auf Veränderung wirkt sich auf die Atmosphäre aus, es gibt emotionale Ausbrüche oder dicke Luft. Wir möchten unsere Tamara nicht im Stich lassen, aber mental ist es schwer auszuhalten. Auch ihr ist die Situation unangenehm.“ Seit dieser Woche macht ihnen ein neues Angebot Mut. „Wir hoffen sehr, dass es nicht wieder in einer Absage endet. Wir brauchen dringend eine Perspektive.“

Ein Jahr Putins Krieg gegen die Ukraine

Zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine lesen Sie heute in unserem Spezial „Der Krieg und wir“ auf LVZ.de Porträts und Einschätzungen von Menschen, deren Leben von diesem Datum beeinflusst wurde. Von Ukrainerinnen, Flüchtlingshelfern, Gastfamilien, Menschen aus Politik oder Energiewirtschaft. Sie alle haben eine Perspektive auf diesen Krieg, der zwar in der Ukraine tobt und Leid verursacht, aber auch hierzulande Auswirkungen hat. Auch in der gedruckten Leipziger Volkszeitung finden Sie zum Jahrestag einen Schwerpunkt.