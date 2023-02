Kristina Semenova: „Plötzlich wird meine Herkunft wichtig“

Kristina Semenova hilft geflüchteten Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine und anderen Ländern. Die Kuratorin, die im Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig arbeitet, ist in Russland geboren. „Plötzlich wird meine Herkunft wichtig“, sagt sie.

Leipzig. Als der Krieg ausbrach, war Kristina Semenova in Elternzeit. „In einem Arm mein Kind, in der anderen Hand mein Telefon“ - so ungefähr müsse man sich ihre ersten Wochen nach dem 24. Februar vorstellen. „Zunächst klingelte das Handy fast pausenlos. Es ging um Soforthilfe für geflüchtete Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine und Belarus.“

Semenova ist Kuratorin, arbeitet im Referat Internationale Zusammenarbeit der Stadt, ist bestens vernetzt in der Leipziger Kulturszene, aber auch in Richtung Ukraine und Russland. Gemeinsam mit anderen Kulturschaffenden gründete sie die LISTOK – Leipziger Initiative für Solidarität und offene Kultur.

„Wir konnten rund 15 Stipendien an Geflüchtete im Museum der bildenden Künste vermitteln. Einige sind geblieben, andere studieren in Weimar oder arbeiten in Kassel oder Marseille, aber alle halten den Kontakt, kehren immer wieder nach Leipzig zurück. Das ist wunderbar.“

Kristina Semenova ist gebürtige Russin, lebt seit 15 Jahren in Deutschland. Nationalismus und das Denken in Schubladen verabscheut sie. „Aber plötzlich wird meine Herkunft wichtig, verspüre ich eine Scham, das Gefühl, ich müsse erst einmal bekennen, wo ich stehe.“ Natürlich auf der Seite der Andersdenkenden in Russland. Ihr nächstes Ziel sei, einen Stammtisch für geflüchtete Künstlerinnen und Künstler zu gründen, „offen für Ukrainer, für Russen – für alle“.