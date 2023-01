﻿Wie halten es die Leipziger mit ihren Neujahrsvorsätzen?

Sport treiben, gesünder essen, fit sein in der Schule: Manche(r) braucht im Januar eine Motivationsspritze. Andere haben auch so hochgesteckte Ziele. LVZ-Reporter haben sich am Wochenende umgehört.

Leipzig. Nicht jeder findet Neujahrsvorsätze gut – aber doch erstaunlich viele. Das ergab eine Stippvisite der LVZ an diesem Wochenende an Seen im Südraum und in Leipziger Fitnessstudios. Einige möchten im neuen Jahr ein paar Pfunde loswerden, andere haben ein Großteil des Jahres durchgeplant und festgelegt, wann sie welche Ziele erreichen wollen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Wetter ist eigentlich zum Davonlaufen: Graue Wolken, nur wenige Grad über Null, Regen liegt in der Luft. Selbst in der Idylle des Markkleeberger Sees sind am Samstagmorgen gegen 9 Uhr kaum Menschen auszumachen, die sportlich unterwegs sind. Ganz anders am Cospudener See: Dort herrscht reges Treiben auf dem Rundkurs um die Wasserfläche. Drei Frauen sind mit Nordic-Walking-Stöcken unterwegs – gut gelaunt trotz des Schmuddelwetters. Sie würden sich schon seit rund 20 Jahren regelmäßig zum Walken treffen, erzählen sie. Mit Neujahrsvorsätzen habe dies aber nichts zu tun. „Die sind eine Show für sich“, findet Dina Nennermann. „Man kann doch immer etwas Neues anfangen.“ Ihre Frauen-Freundschaft drehe jede Woche ihre Runden. „Das tut uns gut und wir unterhalten uns dabei“, sagt die 66-jährige Markkleebergerin. Am Samstag ist das Trio eineinhalb Stunden unterwegs. „Als wir anfingen, waren wir eine Gruppe, von der nur noch wir übrig sind“, erzählt die 53-jährige Silke Kruppa aus Markkleeberg. „Damals hat ein Experte mit Videoaufnahmen unsere Laufstile analysiert und verbessert.“ Das habe geholfen, so lange durchzuhalten. „Unsere Laufhaltung ist jetzt besser und wir machen größere Schritte“, schildert die 65-jährige Markkleebergerin Doris Mallast.

Freundschaftstrio aus Markkleeberg: Dina Nennermann, Silke Kruppa und Doris Mallast (von links). © Quelle: André Kempner

Das Jogger-Duo Mareike Unting und Matthias Schilder. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein paar Meter weiter ist ein joggendes Paar zu sehen. „Ich laufe seit ein paar Jahren“, erzählt Matthias Schilder. Doch dann sei der Elan irgendwann erschlafft und jetzt zu Neujahr habe er beschlossen, wieder anzufangen. „Das hilft, das zusätzliche Gewicht von Weihnachten wieder loszuwerden“, sagt der 41-Jährige aus dem Leipziger Zentrum mit einem Augenzwinkern. „Und es macht den Kopf frei.“ Seine Freundin Mareike Unting sieht das ähnlich. Aber sie braucht die zusätzliche Neujahrsmotivation nicht. „Ich trainiere für den London-Marathon“, berichtet die 42-Jährige aus Salzgitter. Dafür laufe sie viermal in der Woche und mache dreimal Krafttraining. „Ganz neu anzufangen ist immer schwierig“, sagt sie mit Blick auf die Neujahrsvorsätze von anderen. „Wichtig ist, sich Ziele zu setzen, zum Beispiel eine bestimme Strecke oder eine bestimmte Zeit zu schaffen. Und zu zweit ist es immer einfacher.“

Marlies und Olaf Doehler halten sich mit Enkel Elia fit. © Quelle: André Kempner

Marlies und Olaf Doehler halten sich derweil mit Enkel Elia fit. „Wir sind erst seit Kurzem Rentner“, erzählt der 68-jährige Olaf aus dem Grafischen Viertel in Leipzig. „Wir haben uns vorgenommen, gesund zu leben. Wir wollen viel Zeit mit unserem Enkel aus Frankreich verbringen und ich will etwas abnehmen.“

Ganz anders unterwegs ist Toralf Wienholz aus Lößnig. Er kommt im professionellen Dress auf Skirollern daher. „Ich trainiere viermal die Woche Langlauf“, sagt der 50-Jährige. „Wenn kein Schnee liegt nehme ich die Rollskier.“ Drei- bis viermal in der Woche ist er aktiv, am Samstag hat er sich zwei Runden um den „Cossi“ vorgenommen – das sind stolze 22 Kilometer. Neujahrsvorsätze hat er dafür nicht gebraucht. „Ich habe meinen Rhythmus gefunden“, ist er überzeugt. Aber etwas vorgenommen hat er sich dennoch: Er will demnächst am Ski-Marathon in Oberammergau teilnehmen – die Strecke ist 50 Kilometer lang.

Der Lößniger Toralf Wienholz will am Ski-Marathon im Oberammergau teilnehmen. © Quelle: André Kempner

Erstaunlich viel Betrieb herrscht zur selben Zeit im Fitnessstudio Exklusiv in der Arno-Nitzsche-Straße. Dort ist Jana Freund aus der Südvorstadt aktiv. Für 2023 habe sie sich eine ganze Menge vorgenommen, erzählt die 48-Jährige. „Ich will Zucker reduzieren und bewusster essen“, listet sie auf. Abends zum Beispiel eher nach Nüssen als nach Süßigkeiten greifen. Auch ihre Freundschaften will sie besser pflegen und sie nicht mehr so stark dem alltäglichen Stress unterordnen. „Ich habe mir meine Vorsätze aufgeschrieben und Ziele für einzelne Monate festgesetzt.“ Im Januar und Februar will sie zum Beispiel ihr Englisch verbessern. „Im März möchte ich dann eine Bilanz ziehen.“ Geplant sind auch ein Besuch bei ihrer Cousine in Kassel und Mädels-Wochenenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jana Freund hat sich ihre Vorsätze aufgeschrieben und sich Monatsziele gesetzt. © Quelle: André Kempner

„Ich halte nicht so viel von Neujahrsvorsätzen“, sagt dagegen der Lößniger Gerhard Oelgart. „Ich finde, man sollte eine gewisse Kontinuität in seinem Leben schaffen und sie durchhalten.“ Der 79-Jährige trainiert zweimal die Woche im Fitnesscenter – seit 30 Jahren. Außerdem gibt der ehemalige Hochschullehrer für Mathematik und Physik Migrantenkindern Nachhilfeunterricht. „Ich versuche ihnen beizubringen, dass der Schulstoff interessant ist und Spaß macht“, betont er.

„Kontinuität ist wichtig“, sagt Gerhard Oelgart. Er trainiert schon seit 30 Jahren zweimal die Woche im Fitnesscenter. © Quelle: André Kempner

Viel fürs neue Jahr vorgenommen hat sich Martha Gischke. „Ein Jahresanfang ist immer ein Neuanfang“, sagt die 16-Jährige aus Lößnig, die im Schwimmbecken ihres Fitnessstudios trainiert. „Zum Jahreswechsel habe ich mir gesagt: ,2023 wird richtig gut.‘“ Die Schülerin der 10. Klasse am Anton-Philipp-Reclam-Gymnasium will vor allem in der Schule viel tun. „Ich würde gern Lehramt studieren“, berichtet sie. „Sport und Deutsch zum Beispiel.“ Dafür macht sie sich auch sportlich fit. Sie trainiert dreimal die Woche anderthalb Stunden – häufig in Schwimmhallen.