Erst Corona, dann der russische Angriffskrieg und die explodierenden Energiekosten: Nach zwei Jahren Pandemie kann der Leipziger Weihnachtsmarkt immerhin wieder öffnen. Kann er uns auch bei der Krisenbewältigung helfen?

Leipzig. Zwei Jahre lang lag der Leipziger Weihnachtsmarkt am Boden. Die Corona-Pandemie machte den Budenzauber zunichte. Zuletzt zog die Stadt erst kurz vor Eröffnung die Reißleine. Markt-Fans waren entsetzt, Händler und Schausteller erst recht – schließlich war schon fast alles fertig aufgebaut. In diesem Jahr locken nun wieder mehr als 200 Buden mit einer unendlichen Auswahl an Geschenken und Glühweinen, mit Kräppelchen und Roster. Wie wichtig ist dieser Weihnachtsmarkt für unsere krisengeschüttelten Seelen? Was bedeutet er für die Innenstadt, für die Gastronomen und Händler?