„Licht im Advent“: Tafelchef Werner Wehmer im Podcast zu Gast

In der neuen Folge „LVZ Unsere Story“ interviewt Chefredakteurin Hannah Suppa Werner Wehmer, Vorstandsvorsitzender der Tafel Leipzig. Wie können Leipziger der Tafel helfen?

Leipzig. Vielen Menschen in Leipzig und Sachsen geht es in der aktuellen Lage nicht gut. Das Geld wird bei den meisten durch die Energiekrise knapper. Diese Schicksale kommen bei der Tafel in Leipzig und Sachsen zusammen.

Die LVZ sammelt jedes Jahr während ihrer Spendenaktion „Ein Licht im Advent“ Geld für Einzelschicksale. So konnte einem Jungen geholfen werden, der seine Familie bei einem Brand verloren hat.

In diesem Jahr geht das Geld an die Tafeln in Sachsen. Denn auch bei der Tafel wird es knapp und damit sie Menschen weiterhin helfen kann, muss ihr geholfen werden.

In dieser Sonderfolge „LVZ Unsere Story“ interviewt Chefredakteurin Hannah Suppa den Vorstandsvorsitzenden der Leipziger Tafel Werner Wehmer. Er berichtet von den vielen Menschen die helfen, von denjenigen, denen geholfen wird und erklärt, wie Sie jetzt der Tafel am besten zur Seite stehen können.

