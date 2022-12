Wie Kraftklub in Leipzig (fast) ein Erdbeben auslöste

Schnee führt zu zahlreichen Unfällen in Leipzig

Obwohl am frühen Morgen auf Leipzigs Straßen fast überall stop and go angesagt war und sich die Autokarawanen nur im Schritttempo voran bewegten, krachte es an zahlreichen Stellen. Die Polizei meldet bislang nur Blechschäden und leichte Personenschäden.