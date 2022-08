﻿Wie Leipzig die ukrainische Hauptstadt Kiew in Zeiten des Krieges unterstützt

Schon seit mehr als 60 Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Kiew, am Wochenende soll sie gefeiert werden. Was kann Leipzig in Zeiten des Krieges für Kiew tun?

Leipzig. Schon seit 1961 besteht die Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Kiew, es ist die älteste überhaupt in der Messestadt. Am Sonntag soll das gefeiert werden, auch und erst recht in Zeiten des Krieges: auf dem Burgplatz mit einem Thementag, den die Stadt gemeinsam mit der Ukrainischen Gemeinde Leipzig organisiert. Es soll Musik und landestypische Speisen geben sowie ein Programm für Kinder. Anlass ist auch, dass die Ukraine am 24. August ihren Unabhängigkeitstag feiert. Doch wie gelingt es jenseits eines Sommerfestes, die Partnerschaft zur ukrainischen Hauptstadt trotz des Krieges aufrechtzuerhalten?

Gabriele Goldfuß, Leiterin des Referats Internationale Zusammenarbeit der Stadt Leipzig, sagt, dass Städtepartnerschaften traditionell nicht nur in guten Zeiten zu funktionieren haben. „Wir haben es immer auch mit internationalen und nationalen Krisen zu tun.“ So sei man gerade in der Städtepartnerschaft mit der Ukraine krisenerprobt, habe zusammen etwa die Maidan-Revolution in dem Land durchlebt. „Hilfe ist natürlich leichter, wenn man sich jahrelang kennt und zusammen gearbeitet hat“, sagt Golduß. Gerade am Anfang hätten etwa auch das Auswärtige Amt und der Städtetag in Leipzig nachgefragt, welche Kontakte es in die Ukraine gibt, wie Hilfe organisiert werden kann.

Ganz praktisch hat Leipzig seine Partnerstadt Kiew seit Ausbruch des Krieges vor allem mit Hilfsgütern unterstützt, der Stadt zufolge im Gesamtwert von mehr als 2,3 Millionen Euro. Geliefert wurden medizinische Güter wie Medikamente und Infusionen, zusammengestellt anhand von Bedarfslisten aus Kiewer Krankenhäusern. Zudem wurden Zelte, Feldbetten, Schlafsäcke, Erste-Hilfe-Materialien, Hygieneartikel und Babyartikel sowie Kleidung und haltbare Lebensmittel in die ukrainische Hauptstadt gebracht.

Gefördert von der Leipziger Gruppe: die Spendensammelaktion Leipziger Crowd © Quelle: Andre Kempner

Ein erster Transport mit medizinischen Hilfsgütern hatte Leipzig wenige Wochen nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges verlassen – mehrheitlich organisiert vom Klinikum St. Georg im Auftrag der Stadt. Das war noch, bevor Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko Mitte März weltöffentlich erklärt hatte, dass Kiew erreichbar sei, obwohl es damals immer wieder schwer von russischen Truppen angegriffen worden war.

Zuletzt war Mitte Juli ein Konvoi von Leipzig aus nach Kiew aufgebrochen. Dabei waren neun Fahrzeuge der Feuerwehr beladen mit Hilfsgütern in die Ukraine gebracht worden, darunter zwei Löschfahrzeuge und zwei Rettungswagen der Branddirektion. Organisiert wurde dieser Transport zusammen mit dem zwei Tage nach Kriegsausbruch gegründeten Leipziger Verein Humanitäre Hilfe Ukraine, der auch selbst immer wieder Krankenwagen und Feuerwehrautos aus Spenden finanziert und in die Ukraine schafft. "Die Stadt unterstützt uns dabei sehr", sagt ein Mitglied des Vorstandes. Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning sieht es eigenen Wort nach als Pflicht, "unsere Partnerstadt Kiew so konkret und direkt wie möglich zu unterstützen."

Der Verein Humanitäre Hilfe Ukraine sammelt Spenden – unter anderem, um Krankenwagen wie diesen für die Ukraine zu kaufen. © Quelle: Humanitäre Hilfe Ukraine

Neben den Spenden hat Leipzig auch dem Bürgermeister der Partnerstadt, Vitali Klitschko, Gehör verschafft. So sprach Klitschko im April live zugeschaltet im Stadtrat. Die Städtepartnerschaften bezeichnete der ukrainische Politiker bei einer anderen Gelegenheit als wichtigen Anknüpfungspunkt für direkte Hilfe, die über die jahrelang aufgebauten Kontakte und Beziehungen schnell und zielgerichtet arbeite. Ende Juli bedankte Klischtko sich bei der Stadt und allen Bürgerinnen und Bürgern Leipzigs für die Hilfe. „Wir sind dankbar für Ihr großes Herz“, schrieb er in einem Brief.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bei seiner Rede in der Leipziger Nikolaikirche im Oktober 2021. © Quelle: Jan Woitas/dpa

Rund 10.000 Menschen aus der Ukraine leben derzeit in Leipzig, vor allem anfangs wurden viele von ihnen in Privathaushalten aufgenommen. Referatsleiterin Gabriele Goldfuß glaubt, dass auch die große Hilfsbereitschaft der Menschen in Leipzig zusammenhängt mit der seit Jahrzehnten gepflegten Partnerschaft zu Kiew. "Viele Leipzigerinnen und Leipziger haben dadurch auch persönliche Kontakte in die Ukraine", sagt sie. Alle in der Stadt hätten von Anfang an ihr Bestes gegeben. "Und das, obwohl uns alle auch das emotionale Drama so sehr beschäftigt hat."