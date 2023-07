﻿Friedliche Revolution in Leipzig: Das schwierige Ringen mit der Erinnerung

Leipzig. Herbst 1989. Jeden Montag gehen in Leipzig Zehntausende Menschen auf die Straße. Sie wollen, dass sich etwas ändert in ihrem Land, in der DDR. Am Ende wird sie nach 40 Jahren untergehen, am Ende steht die Deutsche Einheit.

Wer heute durch die Stadt geht, der findet viele Orte, die an diese Zeit erinnern: Die Nikolaikirche, die ehemalige Stasi-Zentrale „Runde Ecke“. Es gibt Museen, zahlreiche Denkmäler: Die Friedensglocke auf dem Augustusplatz, den Chipperfield-Brunnen und die Nikolaisäule, eine Lichtinstallation. Ein „Forum für Freiheit- und Bürgerrechte“ im Matthäikirchhof ist in Planung, ebenso das „Einheits- und Freiheitsdenkmal“ auf dem Wilhelm-Leuschner Platz. Die Erinnerung an dieses Großereignis scheint von Kleinteiligkeit geprägt – ein konkretes Konzept fehlt bisher.

Seit Jahren gibt es daran Kritik, auch aus dem Stadtrat. Jetzt hat das Kulturdezernat einen Entwurf vorgelegt, der sich insgesamt mit der Erinnerungskultur beschäftigt, also auch dem Umgang mit der Völkerschlacht und der NS-Vergangenheit, in dem aber DDR-Geschichte und Friedliche Revolution eine besondere Rolle spielen. Die Stadt will nun stärker eingreifen, in einen Bereich, der auch von Widerständen und Streit geprägt ist.

Denn so unterschiedlich wie die Orte in der Stadt, sind auch die Akteure, die sich engagieren. Dazu gehören auch Zeitzeugen, Menschen, die im Herbst 1989 gemeinsam auf der Straße waren – heute aber sehr eigene Sichtweisen auf die Ereignisse haben. Gesine Oltmanns ist eine von ihnen und sie spricht sogar von einem „Kampf um die Deutungshoheit“. 

Konflikte zwischen den Zeitzeugen, aber auch den verschiedenen Generationen

Es gibt dieses eine berühmte Foto von Oltmanns. Es zeigt sie auf dem Nikolaikirchhof mit einem Transparent: „Für ein offenes Land mit freien Menschen“. Für Oltmanns ist dieser Moment, dieser Protest nicht nur eine Erinnerung, sondern auch ein Auftrag in gesellschaftlich schwierigen Zeiten: „Die Demokratie, die wir uns damals erkämpft haben, müssen wir erlebbar machen, verteidigen.“ Oltmanns sitzt im Vorstand der „Stiftung Friedliche Revolution“, die eng mit verschiedenen Akteuren der Zivilgesellschaft zusammen arbeitet, internationale Diskussionsrunden zu Rechtsstaatlichkeit und Gleichberechtigung organisiert.

Gesine Oltmanns sitzt im Vorstand der „Stiftung Friedliche Revolution“, die den Prozess rund um das „Freiheits- und Einheitsdenkmal“ begleitet. © Quelle: André Kempner

Parallelen in die heutige Zeit zu ziehen, das widerstrebt wiederum anderen Bürgerrechtlern und Initiativen. Für sie ist die Friedliche Revolution ein einmaliges historisches Ereignis, das nicht beliebig herangezogen werden darf.

Mittlerweile sind es aber auch Jüngere, die Debatten in der Stadt anstoßen, den Blick weiten wollen – und auf Widerstand stoßen. Uta Bretschneider sitzt in diversen Gremien mit Initiativen zusammen. „Und manchmal habe ich das Gefühl, dass nur mitreden darf, wer bei der Friedlichen Revolution dabei war.“ Die Kulturwissenschaftlerin leitet das Zeitgeschichtliche Forum. 1989 war Bretschneider vier Jahre alt, sie steht für einen Generations- und Perspektivwechsel: Menschen, die in etwa so alt sind wie Bretschneider, interessieren vor allem die Auswirkungen der Friedlichen Revolution, der gesellschaftliche Zusammenbruch, der Neuanfang. Zuletzt hat Bretschneider zu Sex-Shops im Osten geforscht. Sie schätzt das Engagement der Zeitzeugen in Leipzig. „Aber ich habe das Gefühl, dass hier alle in ihrem eigenen Saft schmoren und das große Ganze aus dem Blick verlieren.“

Uta Bretschneider war 1989 vier Jahre alt – die Chefin des Zeitgeschichtlichen Forums steht für einen Generations- und Perspektivwechsel. © Quelle: Oliver Niemeier

Die Debatten über das Erbe von 1989, sie werden emotional und hart geführt. Das zeigt auch der Prozess um das „Freiheits- und Einheitsdenkmal“. Mittlerweile dauert er mehr als zehn Jahre. Zwischendurch stand das Vorhaben auf der Kippe, weil die Gegenwehr aus der Stadtgesellschaft zur Grundidee und den schließlich vorgelegten Entwürfen groß war. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) beendete die Querelen. Mit einem Beschluss im Stadtrat startete das Verfahren 2017 neu. Ein per Los zusammen gestellter Bürgerrat hat sich zumindest schon mal auf den Standort geeinigt, den Wilhelm-Leuschner-Platz. Wann der Grundstein gelegt wird, ist noch offen – ebenso, wie das Denkmal aussehen, wofür es stehen soll.

Zumindest auf den Ort für das Denkmal hat man sich mittlerweile einigen können, Blick auf den Wilhelm-Leuschner-Platz. © Quelle: Wolfgang Sens

Die Friedliche Revolution, ihre Auswirkungen wühlen auf, berühren viele Menschen. Warum mischt sich die Stadt immer erst ein, wenn der Streit über die unterschiedlichen Ansichten komplett eskaliert?

Die Stadt sucht noch ihre Rolle

Das Büro von Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke befindet sich im zweiten Stock des Rathauses. An der Wand hängt ein Gemälde der Leipziger Malerin Henriette Grahnert: Es zeigt ineinander verworrene Linien, scheinbar ohne Anfang und Ende. Es soll ein Sinnbild sein für die zuweilen komplizierten Wege menschlicher Kommunikation. Jennicke findet, dass es ganz gut abbildet, was gerade passiert: „Die Erinnerungskultur wird in Leipzig vor allem von zivilgesellschaftlichen Akteuren getragen, die untereinander im Aushandlungsprozess sind – etwa über die Deutungshoheit. Die Diskussion ist zuweilen konfliktreich – aber eben auch Teil der historischen Aufarbeitung“, sagt Jennicke. Und die Stadt? Die sei noch dabei, ihre Rolle zu finden.

Wie hart es zuweilen zugeht, das weiß Jennicke aus eigener Erfahrung: Das Rathaus befindet sich im Dauerclinch mit dem Bürgerkomitee, dass das Museum in der „Runden Ecke“ betreibt. Der Verein hat sich lange geweigert, die veraltete Ausstellung zu überarbeiten. Jetzt gibt es ein Hin und Her um das neue Konzept. Die Kommunikation mit dem Bürgerkomitee bezeichnet Jennicke als „herausfordernd“. Man befinde sich in einem Zwiespalt, sagt Jennicke: Einerseits wolle man nicht zu sehr bei zivilgesellschaftlichen Akteuren eingreifen, gleichzeitig müsse man als Geldgeber die Qualität sicherstellen, Leitlinien vorgeben.

Künftig sollen auch noch weitere Orte und Projekte auf den Prüfstand. Auf Beschluss des Stadtrates wird es eine umfassende wissenschaftliche Evaluierung geben. Außerdem will sich die Stadt breiter aufstellen, was Akteure und Inhalte betrifft. So soll künftig viel stärker die Zeit nach 1989 im Fokus stehen, heißt es in dem Entwurf für das Konzept zur Erinnerungskultur. Im September soll der Stadtrat darüber abstimmen.

