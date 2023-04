﻿Wie Leipzig mehr zur Fußgängerstadt werden kann

Leipzig soll fußgängerfreundlicher werden. Wie das gehen soll, will der Fußverkehrsverantwortliche der Stadt, Friedemann Goerl, Interessierten bei einem Gang durch die City zum Festival Jane’s Walk am 5. Mai erklären.

Leipzig. Er will die „Fußverkehrsförderung auf die Beine stellen“ und lädt dazu anlässlich des weltweiten Festivals Jane’s Walk am Freitag, 5. Mai, zum gemeinsamen Laufen und Reden durch die Innenstadt ein: Friedemann Goerl, der Fußverkehrsverantwortliche der Stadt, will beim Gehen mit Leipzigerinnen und Leipzigern ins Gespräch kommen und ihnen dabei erläutern, wie Leipzig wieder mehr zur Fußgängerstadt werden kann. Los geht es um 15 Uhr am südlichen S-Bahn-Zugang direkt am Marktplatz los.