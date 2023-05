﻿Verkehrswende in Leipzig: Wie macht man den Stadtverkehr fit für die Zukunft?

Leipzig. Rückbau von Autospuren, neue Fahrradstraßen, Tempo-30-Zonen – aktuelle Verkehrsdebatten gibt es zuhauf. Wie blickt ein Zukunftsforscher auf solche Themen? Wie muss sich die Stadt Leipzig aufstellen, um fit zu sein für neue Herausforderungen? Kai Gondlach im Interview.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie sieht der Verkehr im Leipzig der Zukunft aus, sagen wir 2035?

Darf ich erst mal sagen, was es 2035 gar nicht mehr geben darf?

Bitte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Autos. Als es im Frühjahr 2022 mal recht viel geschneit hatte, lag zwei Wochen später auf einem Großteil der parkenden Autos immer noch die geschlossene Schneedecke. Da fragt man sich doch: Wozu haben diese Leute ein Auto? Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Autofahren an sich – im Gegenteil, ich fahre selbst gern, nutze aber Carsharing. Das ist günstiger und fast genauso flexibel, außerdem habe ich mehr Auswahl. So viel Metall steht kostenlos in unserer Stadt herum; wir verschenken so viel öffentlichen Raum, weil Menschen ein Auto haben – manchmal halt auch bloß aus Gewohnheit. Das ist kein Zukunftsmodell, und keine halbwegs innovative Stadt macht das auch nur im Ansatz so.

Welche Städte sind denn in dieser Hinsicht innovativ?

Es sind durchaus die Städte, von denen man gehört hat: Kopenhagen, Amsterdam, Barcelona, im Ansatz Zürich.

Was muss passieren?

Wir müssen weg vom motorisierten Individualverkehr in den Städten. Es muss eine autonome Ringbahn her – ob als Schienenring für S-, U- oder Straßenbahn, vielleicht auch als Straße. Man müsste jetzt mit der Planung beginnen.

Zur Person Kai Gondlach (35) ist selbstständiger Zukunftsforscher. Der Gründer und Inhaber der „Profore Gesellschaft für Zukunft mbH“ hat sich als Redner zu Zukunfts- und Innovationsthemen einen Namen gemacht. Gondlach ist Mit­herausgeber des Bestsellers „Arbeitswelt und KI 2030“ (Springer Gabler). Von 2015 bis 2019 war der studierte Zukunftsforscher, Soziologe und Politik-/Verwaltungswissenschaftler im „2b Ahead-Think-Tank“ verantwortlich für den Aufbau einer Forschungsabteilung und leitete zahlreiche Trendstudienprojekte für überwiegend wirtschaftliche Auftraggeber – darunter Daimler, Siemens Deutschland, S.Oliver und Eon. Gondlachs Prognosen basieren auf Interviews mit Unternehmen sowie auf der Vernetzung mit anderen Zukunftsinstituten und wissenschaftlichen Daten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie könnte so ein Ring verlaufen?

Etwa über Grünau, Gohlis-Nord, Paunsdorf, Lößnig, Großzschocher. Mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung dann noch einen Außenring über Borsdorf, Taucha, Seehausen, Markranstädt, Markkleeberg.

Der Bau eines mittleren Rings wurde ja lange diskutiert.

Ja, aber es darf eben keine Straße für den Individualverkehr sein. Da muss der öffentliche Nahverkehr drauf, vielleicht auch der Güterverkehr.

Welchen Zweck würden solche Ringe erfüllen?

Verkehr findet heute so statt, dass die Hauptverkehrsstraßen erst mal ins Zentrum führen. Wer von Lindenau nach Reudnitz will, muss durch die Mitte. Das ist großer Unfug, das muss man ändern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Leipzig wurden autonome Fahrspuren für den Nahverkehr zuletzt zugunsten von Radwegen abgeschafft – etwa in der Georg-Schumann- oder in der Dresdner Straße.

Das halte ich für einen Fehler, nicht die Spur für den Nahverkehr, sondern für Autos muss weg. An vielen Stellen wäre beides möglich. Nehmen Sie die Kurt-Eisner- oder die Richard-Lehmann-Straße in der Südvorstadt. An den Schnittstellen mit der Karl-Liebknecht-Straße gibt es riesige Parkflächen für Autos. Die ließen sich viel besser für exklusive Nahverkehrsspuren nutzen.

Lesen Sie auch

Aber irgendwo müssen die Autos ja hin. Die Stadt wächst, und bis vor Kurzem ist auch die Zahl der Kraftfahrzeuge gewachsen.

Richtig, das ist ja die Krux. Es braucht mehr Tiefgaragen oder Parkhäuser, auch mal als 20-Geschosser, gern unterirdisch. Grundsätzlich muss der Pkw raus aus der Stadt: parkend und fahrend, Fahrzeuge für mobilitätseingeschränkte Personen ausgenommen. Laut Umweltbundesamt sollen künftig höchstens 150 Fahrzeuge auf 1000 Einwohner kommen, davon sind wir weit entfernt. Die Emissionen müssen massiv runter – von Kohlendioxid über Stickstoff bis zum Feinstaub. Man kann durchaus feststellen, dass sich immer mehr Menschen gegen ein eigenes Auto entscheiden – das gilt wohlgemerkt für Großstädte. Grundsätzlich sollten sich noch mehr Leute ein Auto teilen. Da steckt viel Potenzial drin, bei guter Planung dürfte ein Fahrzeug für acht bis zehn Parteien reichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Leipzig wird gerade heftig darüber diskutiert, dass die Stadt vor dem Hauptbahnhof Fahrspuren für den Autoverkehr zugunsten eines Radweges entfernt hat.

Grundsätzlich weist das aber in die richtige Richtung. Innovative Städte hatten diese ganzen Probleme vor 20 Jahren auch. Barcelona hatte extrem breite mehrspurige Straßen, in der Mitte gab es einen schmalen Gang für Verkäufer und Fußgänger. Dann haben die das komplett umgedreht. Es gibt zwei Autospuren, eine ist für den Lieferverkehr gesperrt – und in der Mitte ist richtig Platz für die Menschen. Wir müssen ja auch bedenken: Wir benötigen für Klimaresilienz mehr Grünflächen und Bäume. Es braucht für all das einen großen Wurf, eine erkennbare große Strategie. Die sehe ich derzeit nicht. Generell passiert beim Radwegbau in Leipzig zu wenig, Fahrradfahren ist hier lebensgefährlich. Es braucht eine klare Vision. Und es muss klar sein, dass ein Fokus auf Rad- und Öffentlichem Nahverkehr für alle gut ist. Auch für Wirtschaftsunternehmen, denn der Lieferverkehr käme ja besser durch die Stadt.

Die Stadt verweist auf ihr Mobilitätskonzept 2030, mit dem sie sich für die Zukunft aufstellt. Sie sagen aber, dass schon jetzt viel mehr passieren muss – etwa die Planung für den mittleren Ring. Das scheint mit den üblichen parlamentarischen Prozessen nicht machbar zu sein.

Es braucht eine große Zukunftskonferenz des Stadtrates unter Beteiligung der wichtigsten Interessengruppen, um spätere Klagen zu vermeiden. An zwei Tagen müssen Ziele und konkrete Maßnahmen besprochen werden, dabei kann die Mobilitätsstrategie natürlich eine Basis sein. Die Ergebnisse muss der Stadtrat absegnen – und dann geht es mit der Planung los.

Wie bewegen wir uns denn im Jahr 2035 von Probstheida in den Zoo?

Mit einer Mischung verschiedener Verkehrsmittel. Wahrscheinlich fährt man mit dem Rad zur Haltestelle und gelangt dann mit Bus oder Bahn weiter. Jedenfalls nicht mit dem Auto – das wäre dann wahrscheinlich sogar verboten. Aber auch nicht mit einem E-Roller, der nur Fuß- oder Fahrradwege ersetzt, aber keinen Autoverkehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sind die Leipziger Verkehrsbetriebe gut für die Zukunft aufgestellt?

Nein. Die Abdeckung bestimmter Gebiete und die Preispolitik sind furchtbar. Viele Fahrzeuge sind auf keinem guten Stand. Immerhin ist das Personal meist sehr freundlich. Wir brauchen einen attraktiven Nahverkehr, der zunächst über eine Gebühr bezahlt werden sollte, die alle Bürgerinnen und Bürger tragen. So ließe sich nicht nur das Angebot, sondern auch die Infrastruktur verbessern; der Bund müsste aber in Vorleistung gehen. Das 49-Euro-Ticket ist ein guter Schritt, aber es taugt nicht für eine ausreichende Finanzierung.