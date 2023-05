﻿Wie Mieter in Leipzig-Gohlis ein denkmalgeschütztes Haus retten wollen

Leipzig. Vieles erinnert an frühere Zeiten: Da stehen Eimer auf dem Dachboden, weil das Dach undicht ist. Und es wird nach wie vor mit Kohle geheizt. Dennoch hat das stattliche Mehrfamilienhaus in der Gohliser Richterstraße 4/6, das seit vielen Jahren vom Liegenschaftsamt Leipzig nur „notverwaltet“ wurde, einen einzigartigen Charme. Das Mansardendach ist regelrecht ein Hingucker. 1924 ließ das Mitteldeutsche Braunkohlensyndikat das Gebäude im Stil des Art decó errichten. Nun wollen sich 35 Menschen, vom Babyalter bis 78 Jahre, eine selbstbestimmte Perspektive schaffen und es Schritt für Schritt sanieren.

Ein idyllischer Mietergarten, der auch für Veranstaltungen genutzt wird, gehört zum denkmalgeschützten Haus in Gohlis, das nun von den Mieterinnen und Mietern saniert wird. © Quelle: Dirk Knofe

Koordiniert wird alles von der Genossenschaft SoWo Leipzig. Die Genossenschaft für solidarisches und selbstverwaltetes Wohnen hat das Gebäude per Erbbaupacht von der Stadt Leipzig übernommen. „Es war ein langer Weg, der nun endlich eine Sanierung des Hauses ermöglicht“, freut sich Mieter Moritz von Schurer. Nahezu sieben Jahre habe es gedauert, seit die Stadt ein erstes Gerüst aufstellte. Damals dachten die Bewohner noch, sie werden „herausgeekelt“, das Haus werde verkauft. Doch das Gerüst sollte zunächst vor herunterfallenden Dachziegeln schützen. „Wir haben geredet, wie wir unsere Zukunft sehen und ob alle bleiben wollen“, so von Schurer, der als freischaffender Medienkünstler, Dramaturg und Filmemacher arbeitet. Dann wurde die Idee geboren, das Haus selbst zu sanieren. „Seit zwölf Jahren wohne ich hier – der Zustand des Hauses verschlechtert sich“, so der 38-Jährige.

Blick auf das Gebäude in der Richterstraße 4-6 in Gohlis. 1924 ließ das Mitteldeutsche Braunkohlensyndikat das Gebäude im Stil des Art decó errichten. Seit vielen Jahren verfällt es zusehends. © Quelle: Dirk Knofe

Haus und Garten sind Kulturdenkmal

Interessierte Investoren gibt es zwar genug. „Der Stadtrat hat aber einen Riegel davor geschoben, städtische Grundstücke in Leipzig an Firmen zu verkaufen, die dort liebend gern Eigentumswohnungen eingerichtet hätten“, erklärt Stadtrat Steffen Wehmann (Die Linke), der das Projekt begleitet. Die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft wollte das Haus nicht übernehmen, hieß es. Mieter haben zudem den Verein Goase, was als Gohliser Oase gemeint ist, gegründet. Der verfolgt das Ziel, einen Begegnungsort für Veranstaltungen im Viertel zu etablieren, arbeitet die Geschichte des Hauses auf und hat sogar einen Hörspaziergang durch Gohlis herausgegeben.

„Gebäude und Garten sind Kulturdenkmale, die unter Schutz stehen“, sagt die Denkmalpflegerin Annekatrin Merrem. Deshalb sei es wichtig, dass bei der Mieterschaft eine starke Verbundenheit entstanden ist. Ob Wächterhäuser oder Selbstnutzerprogramm – die Stadt Leipzig verfolge seit vielen Jahren unterschiedliche Konzepte. „Deshalb freue ich mich, dass so ein Filetstück in bester Lage samt Gartenanlage erhalten wird“, so Merrem. Dass die Bewohner des Hauses so viel Initiative zeigen, sei schon einmalig in Leipzig. Ziel sei eine Sanierung in Eigenregie und im Sinne sozialverträglicher, solidarischer Mietstrukturen, um auch preiswerten Wohnraum zu erhalten. „Wir wollen eine wohnungspolitische Alternative bieten“, erklärt Maximilian Hellriegel vom Vorstand der Genossenschaft SoWo Leipzig. Dabei gebe es viele Auflagen.

Hinter dem Haus liegt ein Garten, in dem die Bewohner gärtnern, sich austauschen und Freizeit miteinander verbringen. Durch den Verein Goase wird er auch zur grünen Begegnungsstätte im Viertel. © Quelle: Dirk Knofe

Dach muss zuerst abgedichtet werden

Wie saniert man so ein Haus, das mit Kohle beheizt wird? Und dürfen da Solaranlagen aufs Dach? „Zuerst muss das Dach dicht werden, damit wir über den nächsten Winter kommen“, erklärt Projektbetreuer Michael Stellmacher. Derzeit werde ein Sanierungskonzept erstellt, die Energieberater sind dran. Erst einmal müsse das Haus gesichert werden, darunter der einsturzgefährdete Eingang zum Wäschekeller. An der Fassade dringt zudem Wasser ein. Ist alles dicht, müssten die Elektrik und diverse Leitungen erneuert werden. „Wir werden sicher eine zeitgemäße Heizform bekommen, möglicherweise Fernwärme oder Wärmepumpen“, so Stellmacher. Dies sei aber noch nicht spruchreif. „Wir haben einen hohen Preis für die Kohle im Keller bezahlt – die müssen wir vorerst nutzen“, ergänzt Dirk Kuntze, der Vorsitzende des Vereins Goase.

Mietzins wird begrenzt

Die Bedingungen im 110 Jahre laufenden Erbbaupachtvertrag (Zins: 1 Prozent) für das Haus, das für 1,9 bis 3 Millionen Euro saniert werden muss, sind nicht ohne. „Wir haben uns verpflichtet, im Gebäude über einen Zeitraum von sechs Jahren die Heizung zu erneuern und es grundhaft zu sanieren“, so Stellmacher. Eine Option sei auch, im Dachgeschoss weitere Wohnungen zu schaffen. Festgelegt wurde ebenfalls, dass der Mietzins maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter beträgt. „Da gab es viele Diskussionen, da es zwar günstige, aber auch unterschiedliche Mieten gibt. Wir wollten ein solidarisches Mittel finden“, so von Schurer. Ziel sei, dass alle Bewohner bleiben – trotz Sanierung im bewohnten Zustand. „Für uns sind auch die Baukosten eine Herausforderung“, so Hellriegel. Die Basisfinanzierung erfolgt über Eigenkapital sowie die Genossenschaft, in der alle Mieter Mitglied sind. Die SoWo nimmt Kredite auf. Weil Nachbarn aus Gohlis das Projekt gut finden, haben einige Genossenschaftsanteile erworben. Geplant ist, Fördermittel einzuwerben. „Es wird eine normale Bankfinanzierung – da schenkt uns niemand was.“