﻿Wie realistisch ist ein zweiter City-Tunnel für Leipzig?

Leipzig. Mehr als ein Jahrhundert verging von der Vision bis zur Eröffnung des City-Tunnels im Dezember 2013. Genauer gesagt, spukte die Idee von einer Bahn durch den Leipziger Untergrund schon in einigen Köpfen herum, als die Staatseisenbahnverwaltungen von Preußen und Sachsen, die Stadt Leipzig und die Reichpostverwaltung im Jahr 1892 gerade mal den Bau des Hauptbahnhofes vereinbart hatten.

Geht es nach Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), dürfte das nächste Tunnelprojekt in Leipzig aber nicht so lange auf sich warten lassen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir perspektivisch einen weiteren S-Bahn-Tunnel – von Ost nach West – brauchen, dass wir vom Bahnhof bis zum Stadion unterirdisch fahren“, warf Jung kürzlich in der Ratsversammlung einen Blick in die Zukunft des Nahverkehrs in der 625.000-Einwohner-Stadt. „Das ist eine Vision, die wir heute angehen müssen“, beschwor er die Stadträte. Damit dann, nach langen Planungsprozessen und Bauphasen, in vielleicht 25 Jahren die ersten Züge durch den neuen Tunnel rollen können.

Verband will Machbarkeitsstudie anschieben

Tatsächlich sinnieren Verkehrsplaner über eine Ost-West-Röhre schon seit vielen Jahren. Erstmals kam die Idee auf, als sich Leipzig 2003 für die Olympischen Sommerspiele 2012 bewarb. Nachdem die Olympiaträume allerdings geplatzt waren, geriet auch das Projekt aus dem Fokus – bis es der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL), der den Schienenpersonennahverkehr für die Region organisiert, wiederbelebte. Seit 2017 enthält der Nahverkehrsplan einen Prüfauftrag für einen Ost-West-Tunnel.

Doch erst jetzt, nach über fünf Jahren, scheint das Projekt Fahrt aufzunehmen. Der ZVNL, so dessen Geschäftsführer Bernd Irrgang gegenüber der LVZ, „beabsichtigt, eine Machbarkeitsstudie zu diesem Thema zu beauftragen“. Derzeit liefen die Vorbereitungen für eine Ausschreibung. Denn der Zweckverband könne die Studie selbst nicht durchführen, da ihm „nur begrenzte personelle Kapazitäten für solche komplexen Untersuchungen zur Verfügung“ stünden. Deshalb müsse man sich externer Sachverständiger bedienen.

Voraussetzung ist ein starker Einwohneranstieg

Der Grundgedanke von Machbarkeitsstudien besteht darin, Fehlinvestitionen zu verhindern, für Projekte mögliche Lösungsansätze zu analysieren und Risiken zu identifizieren. Erst danach folgen detailliertere Untersuchungen und Kosten-Nutzen-Analysen. Zu klären sind im konkreten Fall daher erst einmal Fragen wie diese: Verfügt Leipzig über genug Einwohner, um so einen Tunnel wirtschaftlich betreiben zu können? Welchen Streckenverlauf müsste er nehmen? Wie viele Stationen braucht es und wo sollten diese sein, um den neuen Tunnel in die bestehende Nahverkehrsinfrastruktur optimal zu integrieren?

Erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Studie könne er Aussagen darüber treffen, ob der zweite Tunnel eine Chance auf Realisierung hat und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, sagt ZVNL-Geschäftsführer Irrgang.

Ein zweiter S-Bahn-Tunnel setze ein weiteres starkes Wachstum der Einwohnerzahlen voraus, hebt ZVNL-Vorsitzender und Landrat des Kreises Nordsachsen, Kai Emanuel, hervor. Ein solches Projekt mache zudem nur dann Sinn, wenn genug Fahrgäste aus dem Umland oder in das Umland befördert werden. Dafür wiederum wäre die Anbindung weiterer Mittelzentren – analog des Netzausbaus für den ersten Tunnel – nötig.

Besser wäre ein Tunnel für die Straßenbahn

„Es gibt aber keine Städte mehr, die noch angebunden werden könnten“, sagt Emanuel. Für den zweiten Tunnel, der schon vor 20 Jahren zur Olympia-Bewerbung andiskutiert wurde und der „von Plagwitz aus in Richtung Sportforum verlaufen und dann östlich der Bahnhofshalle in das Bahnhofsvorfeld einmünden“ sollte, sieht er daher schon heute keine Chancen. Emanuel: „Für die Verbesserung der Erschließung der Quartiere Plagwitz, Lindenau, Hauptbahnhof-Ost/Reudnitz und Anger-Crottendorf wäre ein Straßenbahn-Tunnel das richtige Mittel.“

ZVNL-Vorsitzender Kai Emanuel: „Es gibt aber keine Städte mehr, die noch angebunden werden könnten.“ © Quelle: privat

Ähnlich ablehnend äußert sich auch Carsten Schulze-Griesbach vom Fahrgastverband Pro-Bahn Mitteldeutschland. Er hält den zweiten Tunnel geradezu für eine „Schnapsidee“, die Machbarkeitsstudie für „rausgeschmissenes Geld“. Der Ost-West-Tunnel würde nach seinen Worten eine Länge von sechs bis zehn Kilometer haben – und damit deutlich teuer werden als der bestehende Tunnel, der unter der Innenstadt gerade mal 1,5 Kilometer lang ist. Um ihn wirtschaftlich zu betreiben, überschlägt der Pro-Bahn-Sprecher, würden eine halbe Million Fahrgäste pro Tag benötigt. Zum Vergleich: Die bestehende Röhre sei mit prognostizierten 100 000 Ein- und Aussteigern für lohnenswert angesehen worden.

Mega-Projekte mit enormen Unsicherheiten

Zudem muss bei solchen Mega-Projekten mit großen Unsicherheiten gerechnet werden. Der jetzige City-Tunnel sei nicht nur vier Jahre später als geplant fertig geworden. Die Kosten für das gesamte Projekt, einschließlich der netzergänzenden Maßnahmen, beliefen sich am Ende auf mehr als 960 Millionen Euro, die ursprüngliche Kostenschätzung lag bei unter 500 Millionen Euro. Und Leipzig ist da kein Einzelfall. Bei Stuttgart 21 stiegen die Kosten von 2,5 Milliarden Euro (zum Zeitpunkt der Planung 1995) auf mittlerweile mehr als neun Milliarden Euro. Wie teuer es letztlich wird, wenn der Bahnhof 2025 vielleicht fertig ist, kann niemand sagen.

Abseits vom oberirdischen Parallelverkehr mit Straßenbahnen und Bussen stellt sich für Schulze-Griesbach auch die Frage, welchen Vorteil der neue Tunnel für Leipzig bringen soll. Er würde am Hauptbahnhof den City-Tunnel kreuzen und müsste dafür bis zu 50 Meter tief in den Leipziger Untergrund gegraben werden. Technologisch sei dies mit Sicherheit kein Problem. Doch die Zeit, die Fahrgäste dann auf den Rolltreppen der Stationen verbringen würden, machten jeden zeitlichen Vorteil, den eine Fahrt in der Untergrundbahn bringen könnte, wieder wett, findet Schulze-Griesbach. „Schneller und billiger zu machen wäre da eine Vorrangschaltung für die Straßenbahn“, rät der Pro-Bahn-Sprecher.

