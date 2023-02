Katja Schramko: „Mein Mann kämpft Zuhause für unsere Freiheit“

Bis vor einem Jahr lebte Katja Schramko glücklich und zufrieden in Saporischschja; sie hatte gerade einen Kosmetiksalon eröffnet. Dann flüchtete die 35-Jährige nach Leipzig, ihr Mann kämpft an der Front.

„Wir hatten ein normales Leben“: Katja Schramko ist mit ihrer Mutter aus Saporischschja vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet. Seit dem 8. März lebt sie in Leipzig.

Leipzig. „Wir hatten ein normales Leben“, erzählt Katja Schramko. Eigentumswohnung in Saporischschja, Garten, Auto. Die 35-Jährige hat Jura studiert und war auf der Polizeiakademie, dann wollte sie nochmal etwas anderes machen. Mit drei Freundinnen eröffnete sie 2020 einen Kosmetiksalon – der Laden lief gut. Doch mit dem russischen Angriffskrieg änderte sich alles; Katja Schramko flüchtete mit ihrer Mutter nach Leipzig. „Mein Mann kämpft zu Hause für unsere Freiheit.“ Die Liebe und ständige Telefonate halten beide zusammen. Viele Freunde sind zurückgeblieben, manche im Krieg gefallen.

„Mein altes Leben ist komplett weg, wie für Millionen Ukrainer.“ Katja Schramko besucht alle möglichen Sprach- und Integrationskurse, und sie hat einen Teilzeitjob bei der Leipziger Tafel. Sie ist unendlich dankbar: ihrer ersten Gastfamilie („Sie hat mir auch bei der Suche nach einer dauerhaften Wohnung geholfen“), den Leipzigern – und überhaupt allen Deutschen („Sie geben uns die Möglichkeit, uns zu integrieren“). Aber natürlich hofft sie auf eine andere Zeit. Eine Zeit ohne nächtliche Anrufe mit neuen Hiobsbotschaften, ohne schlimme Nachrichten am Morgen. „Eine Zeit des Friedens und der inneren Ruhe.“

