﻿Wie ungesund sind Ostereier? Ein Leipziger Kardiologe klärt auf

Leipzig. Das Ei hat den Ruf eines ungesunden Cholesterintreibers, den man möglichst meiden sollte. Stimmt das so? Dr. Norbert Klein, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am Klinikum St. Georg, klärt über Höchstmengen für den Verzehr und Ausgleichsmöglichkeiten für den Fall eines überbordenden Konsums über die Ostertage auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie gefährlich ist es, wenn ich Eier esse?

Wie bei allem – es ist eine Frage der Dosis. Ein Ei pro Woche ist kein Problem, drei am Tag schon.

Warum eigentlich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Eigelb enthält extrem viel Cholesterin. Und das wird im Körper umgebaut in „gutes“, aber eben zu einem gewissen Teil auch in „schlechtes“ Cholesterin. Kleine Mengen kann der Körper abbauen, aber wenn es zu viel ist, wird es gespeichert, und das kann zu Arteriosklerose führen – also zu Ablagerungen in den Gefäßen und am Ende zum Beispiel zu Herzinfarkt oder Schlaganfall. Man sollte es also vermeiden, über einen langen Zeitraum zu viele Eier zu essen.

„Man sollte es nur nicht übertreiben“: Dr. Norbert Klein, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am Klinikum St. Georg. © Quelle: Alexander Weingarten

Wenn das tägliche Frühstücksei schon zu viel ist – was ist die Höchstmenge, die ich essen darf?

Zwei bis drei pro Woche gehen gerade noch so.

Zu Ostern esse ich aber mehrere Eier an einem Tag. Kann ich das durch vorheriges oder späteres Eier-Fasten ausgleichen?

Ja, das kann man mal so machen. Wenn Sie über einen kurzen Zeitraum mal jeden Tag drei Eier essen und die nächsten paar Wochen keins mehr, geht das schon – dann baut der Körper das auch wieder ab. Ein kurzer Peak lässt sich ausgleichen, davon kriegt man keinen Herzinfarkt. Es sollte halt nur kein Dauerzustand sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und umgekehrt? Wenn ich keine Eier esse, ist dann alles gut mit meinem Cholesterin?

Nein, so ist es nicht. Sie haben auch ohne Eierkonsum Cholesterol im Blut. Da spielt Veranlagung eine große Rolle. Und wenn Sie durch erbliche Veranlagung hohe Werte haben, lässt sich das nur mit Medikamenten bekämpfen. Da lässt sich mit einer Diät nicht viel machen.

Zur Person Dr. Norbert Klein (51) hat in Leipzig Medizin studiert. Der Internist und Kardiologe war von 2016 bis 2020 Leiter der Abteilung Rhythmologie und interventionelle Kardiologie am Klinikum St. Georg. Danach wurde er dort als Nachfolger von Professor Andreas Hartmann Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin.

Hat das Ei und auch das Osterei nun zu Unrecht einen schlechten Ruf?

Cholesterol ist in geringer Dosis für den Gehirnstoffwechsel nützlich, und Eier enthalten auch Spurenelemente, die für den Körper förderlich sind. Wie gesagt: Man sollte es nur nicht übertreiben.

Wie halten Sie es selbst?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich esse sonntags gern ein Ei.