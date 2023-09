Verkehrswende

Hannover will seine City weitgehend autofrei machen und einen neuen Standard in Deutschland setzen. In Leipzigs Ratsfraktionen wird das Für und Wider weiterer Veränderungen abgewogen. Die Details.

