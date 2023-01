Starke Windböen in Leipzig – trübe und nasskalte Woche steht bevor

Leipzig. Anfang Februar geht es mit dem Wetter in Leipzig so weiter, wie der Januar endet. Laut Florian Engelmann, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig, bleibt es nass, grau und unbeständig.

Bis zum Wochenende geht es laut Engelmann wolkenverhangen weiter, Niederschläge sind ebenfalls an der Tagesordnung. Die Höchsttemperaturen werden bei 5 bis 7 Grad Celsius liegen, in der Nacht sinken die Temperaturen bis auf 2 Grad. „Wegen der vielen Wolken bleiben die Nächte frostfrei, wenn sich doch mal ein Schauer in die Nacht verirrt, kann am nächsten Morgen eine Schneedecke liegen, die wird sich aber nicht lange halten“, so Engelmann. Eine Besonderheit in dieser Woche ist laut Engelmann der Mittwoch. Dort können, ähnlich wie am Montag, starke Windböen bis zu einer Geschwindigkeit von 75 Kilometern pro Stunde auftreten.

„Leipzig leuchtet“ trotz starker Windböen

Die für Montagabend geplante Demonstration unter dem Motto „Leipzig leuchtet“ könnte durch das Wetter erschwert werden. Denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen mit Schirmen, die beim Laufen angeleuchtet werden sollen, durch das Leipziger Zentrum ziehen. Trotz des starken Windes wolle man an der Aktion mit den Schirmen festhalten, wie die Veranstalter der Demonstration auf Anfrage der LVZ mitteilen.

Der Ausblick aufs Wochenende: Erst regnerisch, dann sonnig?

Am kommenden Wochenende werden die Temperaturen laut Engelmann dann um 1 bis 2 Grad Celsius steigen, am Samstag soll es dabei allerdings den ganzen Tag regnen. Wenn die Regenfront bis Sonntag abzieht, könnte die Sonne am Sonntag auch für ein paar Stunden zu sehen sein. Zuletzt sei das selten der Fall gewesen, wie Engelmann sagt: „Wenn es tagsüber nicht hell werden würde könnte man meinen, die Sonne ist gar nicht mehr da.“

Kommt der Winter nochmal zurück nach Leipzig?

Ein richtiger Kälteeinbruch in Leipzig sei in naher Zukunft nicht abzusehen. Mitte Februar könnte sich das allerdings ändern: „Aktuell sieht es so aus, dass die Chancen auf winterliches Wetter in 14 Tagen wieder größer werden. Der Februar ist ja auch ein winterlicher Monat. Ich würde meine Hand zwar nicht ins Feuer legen, dass es nochmal richtig kalt wird, aber die Chancen sind auf jeden Fall da“, wie Engelmann abschließend sagt.