Wehrleiterin Nicole Fischer: „Es gibt Feuerwehren, da sind Frauen immer noch nicht gern gesehen“

Wiedemar. Nicole Fischer aus Wiedemar ist gleich zwei Karriereleitern hinaufgeklettert. „Ich würde den gleichen Weg wieder gehen“, sagt sie heute. In der Personalabteilung einer Zwenkauer Gartenbau-Firma hat sie eine Führungsposition inne. Doch sie schmeißt noch einen zweiten Laden: Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wiedemar ist sie die Chefin. Sie ist zwar mit der Feuerwehr aufgewachsen, weil ihr Vater sich dort engagiert, aber selbst eingetreten ist Nicole Fischer erst vor 17 Jahren als längst erwachsene Frau. Vom Ruf als „Männerdomäne“ hat sie sich nicht beirren lassen, aber das war schon immer so. Als sie als Mädchen in der Schule nähen und kochen sollte, ließ sie sich in die Klasse der Jungen versetzen, um technische Fertigkeiten zu erlernen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar habe sie sich während der Grundausbildung Sprüche anhören müssen wie „Frauen gehören an den Herd“. Doch die Zeiten, in denen solche Aussagen sie verunsichert haben, sind vorbei. Auch wenn sie den Männern mal in etwas nachsteht, wie etwa der Körpergröße, sei das kein Problem. Bei der Feuerwehr geht es um Kameradschaft und darum, dass alle ergänzend zusammenwirken. Sie hat bei einigen Einsätzen beobachten können, dass viele Menschen eher sie als emotionale Stütze ansehen als ihre männlichen Kollegen. „Überraschte Gesichter erlebe ich, wenn ich sage ,Ich bin die Wehrleiterin‘“, erzählt Nicole Fischer. Mit ihren Kameraden habe sie großes Glück gehabt: „Wir Frauen werden geachtet“, stellt sie klar. Aber sie weiß auch, dass das in diesem Metier noch nicht überall so ist: „Es gibt Feuerwehren, da sind Frauen immer noch nicht gern gesehen.“

Lesen Sie auch

In Wiedemar ist es aber längst normal, dass eine Frau die Hosen anhat. Wehrleiterin zu sein, bringt viel Verantwortung, aber auch viel Arbeit mit sich. Um zu entspannen, liest und fotografiert sie gern und verbringt viel Zeit mit ihrer Familie. Dem Umstand, dass ihr Mann und sie keine Kinder bekommen konnten, kann sie heute etwas abgewinnen: Als Paar flexibel mit dem Wohnmobil verreisen zu können, bedeute eine gewisse Freiheit. „Alles hat Vor- und Nachteile“, sagt sie. Sie wünscht sich, solche Reisen auch in Zukunft mit ihrem Partner teilen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

#Frauentag2023: Dieser Text ist einer von insgesamt zwölf Porträt-Artikeln, die die LVZ zum Internationalen Frauentag veröffentlicht. Lesen Sie hier alle weiteren Frauen-Porträts.