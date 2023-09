Barrikaden brennen: Aktivisten besetzen Haus in Leipziger Ludwigstraße

Leipzig. Aktivistinnen und Aktivisten haben in Leipzig erneut ein Gebäude im Leipziger Osten besetzt, nachdem erst am Montag ein Haus von der Polizei in der Herrmann-Liebmann-Straße geräumt worden war. Das teilte die Initiative „Leipzig besetzen“ am Dienstagabend mit. Demnach befindet sich das Objekt in der Ludwigstraße 96.

„Unser neues soziales Zentrum unser Freund*innen wurde gestern von der Polizei geräumt. Mit Grundlosen Lügen, Schikanen und ohne Perspektive auf anderweitige Nutzung des Hauses wurde die Besetzung platt gemacht,“ hieß es in der Mitteilung.

„Wir lassen uns nicht einfach räumen und auch nicht einfach abschütteln. Deshalb haben wir aus Solidarität und als Druckmittel dieses neue Haus besetzt und werden auch weiterhin den Druck erhöhen bis uns zugehört wird. Wir werden uns die Infrastruktur die unsere Nachbarschaft braucht gemeinsam erkämpfen!“

Aktivisten besetzen Gebäude in der Ludwigstraße Hausbesetzung in Leipzig: Aktivisten nehmen Gebäude in der Ludwigstraße ein © Quelle: Antonie Rietzschel

Die Polizei berichtete am Abend auf LVZ-Nachfrage von aufgebauten Barrikaden und Containerbränden in der Ludwigstraße. Augenzeugen erzählten, dass Anwohner selbst das Feuer löschten. Sie beschimpften zudem die Aktivisten. Auch auf der Idastraße zwischen Ludwigstraße und Eisenbahnstraße brenne es.

Das Gebäude befindet sich in der Nähe des Torgauer Platzes, wo am Abend unter dem Motto „Auf die Straße für das Helium! Für ein Soziales Zentrum und eine soldarische Nachbar*innenschaft statt Cops im Kiez!“ ein Protest gegen die Räumung des Hauses in der Herrmann-Liebmann-Straße stattfand. Im August 2020 wurde nur einige Hausnummern weiter, in der Ludwigstraße 71, ebenfalls ein Gebäude eingenommen.

