Brennende Barrikaden auf der Eisenbahnstraße: Ausschreitungen nach Hausbesetzung

Leipzig. Mehrere Menschen haben in Leipzig offenbar erneut ein leerstehendes Gebäude im Leipziger Osten besetzt. Das teilte die Initiative „Leipzig besetzen“ am Dienstagabend mit. Demnach befindet sich das leerstehende Objekt in der Ludwigstraße 96 in Volkmarsdorf. Im Zuge der Hausbesetzung kam es auch auf der Eisenbahnstraße im Laufe des Dienstagabends zu Ausschreitungen, an mehreren Stellen wurden Müllcontainer und Barrikaden angezündet. Eine Hausbesetzung konnte eine Polizeisprecherin am Abend weder dementieren noch bestätigen. „Das ist eine sehr dynamische Lage“, erklärte sie.

Wie die Leipziger Verkehrsbetriebe über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mitteilten, konnten die Straßenbahnen der Linie 3 und Linie 7 nicht planmäßig fahren. „Tram 3 fährt wegen eines Polizeieinsatzes zwischen den Haltestellen Friedrich-List-Platz und Torgauer Platz in beiden Richtungen mit Umleitung.“ Und weiter hieß es: „Tram 7 fährt zwischen den Haltestellen Wiebelstraße und Sellerhausen, Emmausstraße in beiden Richtungen mit Umleitung über die Wurzner Straße. Der Torgauer Platz kann nicht bedient werden.“

Erst am Montag wurde ein seit Samstagabend besetztes Haus von der Polizei in der Herrmann-Liebmann-Straße geräumt, wo die Besetzerinnen und Besetzer ein soziales Zentrum errichten wollten. „Mit grundlosen Lügen, Schikanen und ohne Perspektive auf anderweitige Nutzung des Hauses wurde die Besetzung platt gemacht“, hieß es dazu am Dienstag in der Mitteilung von „Leipzig besetzen“.

„Wir lassen uns nicht einfach räumen und auch nicht einfach abschütteln. Deshalb haben wir aus Solidarität und als Druckmittel dieses neue Haus besetzt und werden auch weiterhin den Druck erhöhen bis uns zugehört wird. Wir werden uns die Infrastruktur, die unsere Nachbarschaft braucht, gemeinsam erkämpfen!“, betonten sie außerdem.

Aktivisten besetzen Gebäude in der Ludwigstraße Hausbesetzung in Leipzig: Aktivisten nehmen Gebäude in der Ludwigstraße ein © Quelle: Antonie Rietzschel

Ausschreitungen nach Protest

Die Polizei berichtete am Abend auf LVZ-Nachfrage von aufgebauten Barrikaden und Containerbränden in der Ludwigstraße. Augenzeugen zufolge löschten die Anwohner selbst die Feuer, während Ladenbesitzer sich mit den Brandstiftern stritten und den Müll von der Straße räumten. Auch auf der Idastraße und der Eisenbahnstraße brannte es laut Berichten von Reportern vor Ort, was eine Polizeisprecherin bestätigen konnte.

Seit etwa 21.30 Uhr flog ein Polizeihubschrauber über der Eisenbahnstraße seine Kreise, wie aus der Website flightradar.live hervorgeht.

Das nun neu besetzte Gebäude befindet sich in der Nähe des Torgauer Platzes, wo am Abend unter dem Motto „Auf die Straße für das Helium! Für ein Soziales Zentrum und eine solidarische Nachbar*innenschaft statt Cops im Kiez!“ ein Protest gegen die Räumung des Hauses in der Herrmann-Liebmann-Straße stattfand. Im August 2020 wurde nur einige Hausnummern weiter, in der Ludwigstraße 71, ebenfalls ein Gebäude eingenommen.

