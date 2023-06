﻿Hausmusiknacht in Leipzig – Notenspur wirbt in Rückmarsdorf

Leipzig. Nach drei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr wieder eine Notenspur-Nacht der Hausmusik geben. Die findet am 25. November statt. Das Besondere: Der Verein Notenspur hat sich vorgenommen, die eingemeindeten Ortsteile im Rahmen des städtischen Themenjahres „Die ganze Stadt als Bühne“ mehr einzubeziehen.

Ganz bewusst nimmt Leipzig im Jahr 2023 die 14 einst selbstständigen Gemeinden am Stadtrand in den Blick – und möchte Orte, Geschichten und Initiativen sichtbar machen, die die hiesige Kulturlandschaft bereichern. Das Themenjahr unterstützt zudem zahlreiche Projekte, die die kulturelle Infrastruktur vor Ort stärken wollen.

„Wir haben es schon immer so gesehen, möglichst die ganze Stadt zum gemeinsamen Musizieren zu ermuntern“, sagt Werner Schneider, der Chef des Vereins Notenspur. Das Themenjahr werde genutzt, für die bei vielen beliebte Veranstaltung Nacht der Hausmusik zu werben. Die Idee: An diesem Abend im November sollen wieder private Räume zum Klingen gebracht werden, die Menschen der Stadt über die Musik zueinanderfinden. Dazu braucht es keine großen Häuser. Musiziert wird in privaten Wohnungen, Ateliers, Kanzleien, Treppenaufgängen, vielleicht sogar wieder in einer Garage. „Es gibt viele Orte, an denen Menschen ihre Liebe zur Musik miteinander teilen können.“ Dem Notenspur-Verein geht es bei der Neuauflage keineswegs um neue Rekorde. „Wir wollen einfach zeigen, dass es unsere Nacht der Hausmusik noch gibt. Wir wollen unsere Idee wieder mit Leben erfüllen“, betont Schneider.

Auftakt am Wasserturm in Rückmarsdorf

Für die Auftakt-Veranstaltung am 4. Juni ab 17 Uhr hat sich der Notenspur-Verein mit dem Heimatverein Rückmarsdorf verbündet, um bei Musik „Von Barock bis Rock“ am Wasserturm Rückmarsdorf gemeinsam für die Hausmusiknacht in den Ortschaften zu werben. Dabei spielen das Jazzgarten-Saxophon-Quartett sowie das Akkordeon-Ensemble Tremolo junior ein unterhaltsames Programm in entspannter Open-Air-Atmosphäre.

Geworben wird aber auch bei Veranstaltungen in Mölkau. Am 16. September ist die Notenrad-Initiative nach Mölkau unterwegs. Im Park Mölkau-Zweinaundorf haben Clara und Robert Schumann einst ihren Hochzeitstag verbracht. Zur Hausmusiknacht im November sind auch französische Musikerinnen und Musiker dabei, die zuvor eine Woche lang am Festival Europäische Notenspuren teilnehmen.

Gastgeber und Musiker können sich anmelden

Für die Hausmusiknacht am 25. November beginnt mit dem Auftakt am Sonntag in Rückmarsdorf die Registrierung. Gastgeber, die private Räume öffnen wollen, können sich ebenso melden wie Musiker – egal ob professionelle Instrumentalisten und Solisten oder fortgeschrittene Hobbymusiker aller Generationen. Sie können sich über die Homepage des Vereins Notenspur ausführlich informieren. „Bedingung ist natürlich, dass Räume für Leute geöffnet werden, die sonst nicht in den Genuss privaten Musizierens kommen.“

