Während am Leipziger Uni-Campus radikale Klimaschützer einen Hörsaal besetzt halten, rücken Polizisten unweit davon entfernt in eine Wohnung ein. Erneut steht die „Letzte Generation“ im Fokus der Ermittler. Der Vorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Handy beschlagnahmt, Hörsaal in Beschlag - das war der Dienstag in Leipzig

um 6.17 Uhr am heutigen Morgen klingelt es im Leipziger Süden bei Jakob Beyer an der Tür. Mit einem Durchsuchungsbeschluss steht die Polizei vor der Wohnung des 29-Jährigen. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb der letzten Wochen, dass bei dem Sprecher der „Letzten Generation“ das WG-Zimmer durchsucht wird. Der Vorwurf diesmal: Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Es ist eine groß angelegte Razzia gegen die radikalen Klimaschützer, die seit heute Mittag bundesweit die Schlagzeilen bestimmt (hier berichten wir in allen Details). Seit den frühen Morgenstunden wurden an elf Orten im gesamten Bundesgebiet Wohnungen durchsucht, um Beweismittel gegen die Klima-Demonstranten zu sichern, die sich seit Anfang 2022 immer wieder auf vielbefahrenen Straßen festklebten. Dazu kamen Störaktionen in Museen, wie bei den „Alten Meistern“ in Dresden, und zuletzt auch Blockadeaktionen auf dem Berliner und Münchner Flughafen.

Eine Gruppierung, die gemeinschaftlich darauf ausgerichtet ist, planmäßig Straftaten zu begehen, erfüllt den Tatbestand einer kriminellen Vereinigung, auch wenn die Straftaten einem vermeintlich höherwertigen Ziel dienen sollen. Susanne Hoffmann (CDU) Justizministerin aus Brandenburg

Jakob Beyer, den meine Kollegin Antonie Rietzschel erst vor wenigen Tagen zu Hause besuchte, hatte sich im August an der Sixtinischen Madonna festgeklebt. Er soll auch an Attacken von Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt in Brandenburg beteiligt gewesen sein - so der aktuelle Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Dabei war im April und Mai unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Bei der Razzia heute wurden Laptops und Smartphones beschlagnahmt, auch das von Beyer. Danach sagte er trotzig: „Wir werden weitermachen, weil das, was auf dem Spiel steht, so wichtig ist.“

Jakob Beyer, Sprecher der "Letzten Generation", mit dem Durchsuchungsprotokoll der Polizei. In seiner WG im Leipziger Süden fand heute Morgen eine Razzia statt. © Quelle: Tobias Junghannß/dpa

Zeitgleich ist die Lage im Audimax der Universität Leipzig, wenige hundert Meter nördlich, festgefahren. Umwelt-Protestler halten den größten Hörsaal am Augustusplatz bereits seit Montag besetzt, um auf den Klimanotstand aufmerksam machen. Ein Gespräch mit Vertretern der Uni-Leitung blieb heute ergebnislos. Die Mitglieder der Gruppe „End Fossil: Occupy!“ werden wohl eine weitere Nacht im Hörsaal verbringen, obwohl die Hochschule ihnen teilweise entgegen kam. Über den aktuellen Stand berichtet meine Kollegin Friederike Pick.

Bild des Tages

Sachsen, ein Wintermärchen: Auf dem Fichtelberg schien nach tagelangen Schneefällen, Frost und eisigen Temperaturen heute die Sonne. Am Freitag startet in Oberwiesenthal offiziell die Skisaison. Erste Rodler testeten bereits den Skihang und schossen die Pisten hinunter. © Quelle: IMAGO/Bernd März

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Immer mehr Krankmeldungen: Grippe, Erkältung oder Corona - die Arztpraxen in Leipzig sind voll, Schulklassen immer leerer. Ganz Sachsen kämpft derzeit mit einer schweren Infektionswelle. Alleine bei der Grippe wurden vergangene Woche 100 Mal mehr Fälle gemeldet, als in dieser Jahreszeit vor der Pandemie üblich waren. Grippe, Erkältung oder Corona - die Arztpraxen in Leipzig sind voll, Schulklassen immer leerer. Ganz Sachsen kämpft derzeit mit einer schweren Infektionswelle. Alleine bei der Grippe wurden vergangene Woche 100 Mal mehr Fälle gemeldet, als in dieser Jahreszeit vor der Pandemie üblich waren. Über Ursachen und Folgen berichtet Matthias Puppe.

Leipzigs Streit um die Straße: Christina Rietz verbringt gelegentlich mehrere Monate in Leipzig – auch, weil sie den entspannten Straßenverkehr schätzt. Jetzt fürchtet sie Berliner Zustände in ihrer Sehnsuchtsstadt - Christina Rietz verbringt gelegentlich mehrere Monate in Leipzig – auch, weil sie den entspannten Straßenverkehr schätzt. Jetzt fürchtet sie Berliner Zustände in ihrer Sehnsuchtsstadt - warum, erklärt die Autorin in einem Gastbeitrag für die LVZ.

Neuzugang auf der Karl-Liebknecht-Straße: Wo früher Subway eine Filiale betrieb und dann der Pop-Up-Store „Düsen“ einzog, wird künftig veganes „Health Food“ serviert. Eine neue Gastro-Marke eröffnet im Leipziger Zentrum-Süd im Frühling ihren bundesweit dritten Standort, Wo früher Subway eine Filiale betrieb und dann der Pop-Up-Store „Düsen“ einzog, wird künftig veganes „Health Food“ serviert. Eine neue Gastro-Marke eröffnet im Leipziger Zentrum-Süd im Frühling ihren bundesweit dritten Standort, vermeldet unsere Reporterin Regina Katzer.

Das zweitlauteste Konzert des Jahres: Unter dem Motto „Vollkontakt“ ist der Rapper Marteria am Montag in Leipzig aufgetreten. Vor gut 6000 Fans lieferte er in der Arena eine spektakuläre Show ab, bei der es zuweilen sehr, sehr laut wurde. Welchen Rekord der Berliner knapp verfehlte, Unter dem Motto „Vollkontakt“ ist der Rapper Marteria am Montag in Leipzig aufgetreten. Vor gut 6000 Fans lieferte er in der Arena eine spektakuläre Show ab, bei der es zuweilen sehr, sehr laut wurde. Welchen Rekord der Berliner knapp verfehlte, berichtet Kritiker Christian Neffe.

Millionen, Tore, Enttäuschungen: Bei der Fußball-WM in Katar zeigten zwei Ex-Spieler von RB Leipzig starke Leistungen. Nicht alle Profis, die den Verein im vergangenen Sommer verließen, sind bei ihren neuen Vereinen glücklich geworden. Welche, erklärt Bei der Fußball-WM in Katar zeigten zwei Ex-Spieler von RB Leipzig starke Leistungen. Nicht alle Profis, die den Verein im vergangenen Sommer verließen, sind bei ihren neuen Vereinen glücklich geworden. Welche, erklärt RB-Reporter Benjamin Post in seiner Analyse

Zitat des Tages

In einer Diktatur der SUVs möchte ich nicht leben – aber in einer der Lastenfahrräder auch nicht. Christina Rietz Autorin aus Berlin, geboren 1985, in ihrem Gastbeitrag für die LVZ

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Doppel-Sitzung des Leipziger Stadtrats: Am Mittwoch und Donnerstag tagt die Ratsversammlung. Morgen ab 14 Uhr geht es unter anderem Am Mittwoch und Donnerstag tagt die Ratsversammlung. Morgen ab 14 Uhr geht es unter anderem um das Aus für die Hundestaffel des Ordnungsamts, finanzielle Zuschüsse für die Leipziger Messe und Ticketpreise im Gewandhaus.

Prozess um tödliche Tragödie: Drei Menschen starben im März 2021 bei einem Unfall in der Prager Straße, weil ein 51-jähriger Autofahrer eine rote Ampel überfuhr. Am Mittwoch wird der Drei Menschen starben im März 2021 bei einem Unfall in der Prager Straße, weil ein 51-jähriger Autofahrer eine rote Ampel überfuhr. Am Mittwoch wird der Prozess am Leipziger Amtsgericht fortgesetzt. Auch ein Urteil könnte dann fallen.

Konzert-Highlights: Am heutigen Dienstagabend spielen die finnischen Metaller von Nightwish in der Leipziger Arena. Morgen kommt US-Sängerin Suzi Quattro (“If you can‘t give me love“) in die Konzerthalle an der Jahnallee. Für beide Shows gibt es noch Tickets.

