Die Tore vor dem Straßenbahnhof Angerbrücke sind geschlossen. An einem Oberleitungsmasten klebt eine verdi-Fahne - Streik bei den LVB, städtischen Kindertagesstätten und Horten am 23.03.2023 in Leipzig (Sachsen).

Seit dem frühen Donnerstagmorgen wird in Leipzig gestreikt: Straßenbahnen und Busse stehen still, Kitas und Horte sind ganz oder teilweise geschlossen. So ist Leipzig durch den ersten Streiktag gekommen.

