Zwei Wochen nach dem letzten Warnstreik wollen die Beschäftigten an den Leipziger Kitas und Horte erneut ihre Arbeit niederlegen: Die GEW hat in Sachsen zu Warnstreiks am 23. und 24. März aufgerufen.

Gewerkschaft GEW kündigt neue Warnstreiks an Leipziger Horten und Kitas an

Leipzig/Dresden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft für Ende nächster Woche erneut zum Warnstreik in Sachsen auf. So sollen am 23. und 24. März vor allem Beschäftigte an kommunalen Kitas und Horten im Freistaat ihre Arbeit niederlegen.

Die Aktion soll die im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst gestellten Forderungen hervorheben. Die Gewerkschaften setzen sich für 10,5 Prozent mehr Gehalt oder mindestens 500 Euro ein – bisher jedoch mit wenig Erfolg. „Bislang haben die Arbeitgeber jede Empathie für die Sorgen und Nöte der Beschäftigten vermissen lassen. Im Gegenteil: Sie verunglimpfen die Lohnforderungen der Gewerkschaften und malen Horrorszenarien für den Fall eines erfolgreichen Tarifabschlusses an die Wand“, so Uschi Kruse, Landesvorsitzende der GEW in Sachsen. Die Verhandlungen gehen am 27. März in die dritte Runde.

Genaues Datum in Leipzig noch nicht bekannt

In Meißen und Dresden streiken die Angestellten am 23. März. Wann genau in Leipzig nächste Woche gestreikt wird, sei derzeit noch Teil der Abstimmungen vor Ort und mit der Gewerkschaft Verdi, wie die GEW am Donnerstag mitteilte. Zuletzt legten die Beschäftigten der Leipziger Kitas und Horte am 8. März ihre Arbeit nieder.