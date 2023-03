Wieder Streiks in Leipzig: Die Lage im Liveticker +++ LVB stehen still +++ Kitastreik sorgt bei Eltern für Probleme

Autos in Flammen Autos in Flammen

Großbrand bei Skoda-Autohaus in Leipzig: Polizei sucht per Hubschrauber nach Tätern

Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte auf dem Gelände eines Skoda-Autohauses an der Bernhardstraße in Leipzig mehrere Autos ins Brand gesteckt. Während die Feuerwehr löschte, suchte die Bundespolizei per Hubschrauber nach Tätern.