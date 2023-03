Wieder Streiks in Leipzig: Die Lage im Liveticker +++ LVB stehen still +++ Streikende zeigen sich kämpferisch

Frühjahrsputz und Müll sammeln – hier geht es dem Dreck in der Region an den Kragen

Die einen entsorgen Müll und Unrat illegal in der Natur – die anderen räumen ihn weg. Im Frühjahr starten wieder viele Aktionen, so wie zuletzt in Gruna und an diesem Samstag in Eilenburg. Die Bereitschaft bei den Helfern ist da, der Frust sitzt dennoch tief.